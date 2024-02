Domenica In: ospite annunciato ma saltato, delusione per la mancata ospitata - avvisatore.it

Domenica In: Gli Ospiti Annunciati e l’Assenza di Dargen D’Amico

Il prossimo 18 febbraio, Francesco Renga, Nek, il Tre, Sabrina Ferilli, Mr. Rain, Fabrizio Moro, Edoardo Pesce, Gigliola Cinquetti e il cast di Mare Fuori 4 saranno ospiti a Domenica In. Tuttavia, non si trova traccia di Dargen D’Amico dopo le accuse di censura che hanno coinvolto il cantante la settimana scorsa, quando è stato interrotto da Mara Venier mentre affrontava il tema dell’immigrazione.

“Mi dispiace avere interrotto Dargen, lo aspetto domenica da me”, aveva dichiarato Venier in seguito all’accaduto, difendendosi dalle accuse di censura e invitando pubblicamente l’artista in studio. Tuttavia, D’Amico non compare tra gli ospiti annunciati per la prossima puntata, lasciando un’amara sensazione di incertezza.

La Mancata Presenza di Dargen D’Amico: Dubbi e Ipotesi

Non è chiaro se l’invito sia stato trasmesso a D’Amico e se sia stato declinato, o se la scelta di non includerlo tra gli ospiti sia stata presa da Domenica In. Resta incerto se il cantante parteciperà in futuro al programma o se la questione verrà archiviata senza ulteriori spiegazioni, dopo la controversia che ha coinvolto Venier e la Rai.

Si attende una dichiarazione ufficiale da parte di D’Amico o del programma per chiarire la situazione. È plausibile che l’argomento venga presto dimenticato, cercando di porre fine alla polemica che ha scosso la televisione pubblica.

Il Messaggio di Mara Venier su Instagram

Recentemente, Mara Venier ha condiviso su Instagram un post significativo per esprimere il suo stato d’animo in seguito agli eventi recenti. La conduttrice ha citato una celebre frase di Bob Marley, accompagnata dalle note di Redemption Song, evidenziando il momento delicato che sta attraversando.

Il gesto di Venier riflette la sua sensibilità e la volontà di comunicare le emozioni vissute, offrendo un’ulteriore prospettiva sulle vicende legate alla sua figura pubblica.

