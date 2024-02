“Domenica In: Vera Gemma ospite a Sanremo, l’indiscrezione sulle sue apparizioni”

Domenica In Sanremo: Mara Venier ospita i cantanti in gara

Come da tradizione, dopo la conclusione del Festival di Sanremo, sarà Mara Venier ad andare in onda in diretta dall’Ariston con una puntata speciale di Domenica In. Anche quest’anno, il programma pomeridiano di Rai 1 ospiterà i cantanti in gara, che avranno l’opportunità di esibirsi e confrontarsi con i giornalisti. Inoltre, a differenza delle passate edizioni, sembra che quest’anno potrebbe esserci anche la presenza di Amadeus. Ma le sorprese non finiscono qui.

Domenica In Sanremo: Vera Gemma ospite?

Secondo quanto riportato da Dagospia, nella puntata sanremese di Domenica In potrebbe essere presente anche Vera Gemma come ospite. L’attrice, che ha confermato la sua relazione con Guè Pequeno nella puntata di Verissimo del 27 gennaio scorso, sembra essere stata voluta proprio da Mara Venier. “Tra gli ospiti la conduttrice ha voluto anche l’attrice Vera Gemma, fresca di liaison con Guè Pequeno”, si legge nell’articolo. Tuttavia, si tratta ancora di un rumor e bisognerà attendere per scoprire se Vera Gemma sarà effettivamente presente nella puntata speciale di Domenica In, in onda il prossimo 11 febbraio.

Domenica In Sanremo allunga la durata

Sempre secondo Dagospia, la puntata dedicata alla kermesse di Sanremo potrebbe avere una durata più lunga del solito. Già qualche giorno prima dell’inizio del Festival, si era diffusa la voce che Mara Venier dovrebbe andare in onda dalle 14:00 fino alle 20:00, anziché chiudere alle 18:45 come in passato. In questo modo, Domenica In coprirebbe non solo lo spazio di Da Noi a Ruota Libera di Francesca Fialdini, ma anche L’Eredità di Marco Liorni. Se questa indiscrezione fosse confermata, sarebbe una novità interessante, con Domenica In che andrebbe in onda per ben 6 ore.

La scelta di una durata più estesa potrebbe essere motivata sia dal successo della trasmissione, che lo scorso anno ha ottenuto ascolti record, sia da esigenze pratiche. Va infatti considerato che in questa edizione del Festival di Sanremo ci sono ben 30 cantanti in gara e una chiusura anticipata potrebbe essere svantaggiosa. Inoltre, nessun cantante dovrebbe trovarsi a Milano per partecipare alla puntata di Che Tempo Che Fa, poiché Fabio Fazio in passato era solito ospitare il vincitore della kermesse.

