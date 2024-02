Don Ciotti: parole contro le mafie, ma poca azione

Don Luigi Ciotti: “La lotta alle mafie richiede azioni concrete”

Don Luigi Ciotti, presidente dell’associazione “Libera”, ha espresso la sua preoccupazione riguardo alla lotta alle mafie durante un incontro con studenti a Castelvenere (Benevento). Secondo don Luigi, nonostante le parole di impegno, sembra esserci una sottovalutazione del problema. Mentre le forze dell’ordine e i magistrati compiono grandi operazioni, mancano altri interventi che sono essenziali per combattere efficacemente la mafia.

La lotta alla mafia richiede più cultura e istruzione

Secondo don Luigi Ciotti, la lotta alla mafia non può limitarsi solo a operazioni di polizia e azioni giudiziarie. È necessario investire nella cultura, nell’istruzione e nelle politiche giovanili. “La lotta alla mafia significa più cultura, più scuola, più politiche per i giovani”, ha affermato don Luigi. È fondamentale che la società si preoccupi dei giovani e si occupi di loro in modo adeguato.

Un appello per un impegno concreto

Don Luigi Ciotti ha lanciato un appello affinché si passi dalle parole ai fatti nella lotta alle mafie. “È un momento in cui si parla tanto ma di fatti ne vedo molto pochi”, ha dichiarato. È necessario agire concretamente per contrastare il potere delle organizzazioni criminali. Solo attraverso un impegno reale e una combinazione di azioni di polizia, giustizia, cultura e istruzione si potrà affrontare efficacemente il problema della mafia.

In conclusione, don Luigi Ciotti ha sottolineato l’importanza di una società che si preoccupa dei giovani e si impegna attivamente per il loro futuro. La lotta alle mafie richiede un approccio olistico, che vada oltre le operazioni di polizia e giustizia. È necessario investire nella cultura, nell’istruzione e nelle politiche giovanili per contrastare efficacemente il potere delle organizzazioni criminali. Solo attraverso azioni concrete e un impegno costante si potrà creare una società più giusta e libera dalla mafia.

