Donna della bomba atomica: il nuovo libro di Gabriella Greison

“La donna della bomba atomica”: il nuovo libro e spettacolo teatrale di Gabriella Greison

Gabriella Greison, fisica, divulgatrice scientifica, attrice e scrittrice, torna in libreria con il suo ultimo lavoro “La donna della bomba atomica”. Il libro, edito da Mondadori, sarà disponibile dal 20 febbraio e racconta la storia di Leona Woods, la più giovane scienziata ad aver preso parte al ‘progetto Manhattan’. A partire da marzo, Greison girerà l’Italia con la tournée dell’omonimo spettacolo teatrale.

Un viaggio interiore nella storia del ‘progetto Manhattan’

“La donna della bomba atomica” è un viaggio interiore che permette al lettore e al pubblico di identificarsi con la protagonista, rivivendo i momenti più elettrizzanti e deliranti del ‘progetto Manhattan’. La narrazione arriva fino ai giorni nostri, analizzando le conseguenze delle decisioni prese in quegli anni.

Secondo Greison, il libro è frutto di approfondite ricerche sul posto, visitando luoghi come Los Alamos, Santa Fe, Chicago, Princeton e Alamogordo. Durante la sua ricerca, ha scoperto la storia di Leona Woods, una scienziata che ha combattuto per il suo posto nel ‘progetto Manhattan’. Greison afferma: “Quando una donna combatte, lo fa per tutti”.

Restituire voce alle protagoniste femminili della scienza

Con le sue opere letterarie e teatrali, Greison vuole restituire voce e luce alle storie delle protagoniste femminili della storia della scienza, spesso dimenticate. Nel libro, si parla di Oppenheimer, Fermi e Compton, ma si dimentica la presenza di Leona Woods, una giovane scienziata che ha contribuito in modo significativo al progetto. Greison afferma che Leona Woods è “colei che diede vita alla rivincita di Mileva Maric, fisica e prima moglie di Albert Einstein”.

Con la regia di Alessio Tagliento e la distribuzione di Imarts, l’adattamento teatrale di “La donna della bomba atomica” debutterà il 1° marzo all’auditorium di Nembro, a Bergamo, per poi viaggiare in Italia e raggiungere anche il Belgio.

Greison ha studiato i grandi monologhisti inglesi e americani per trovare la sua tecnica teatrale. Il suo obiettivo è raccontare storie che permettano al pubblico di immedesimarsi. Greison afferma: “Questo mi consente di raccontare il lato umano dei grandi personaggi che hanno costruito il nostro mondo”.

“La donna della bomba atomica” è un’opera che unisce la passione per la scienza, la letteratura e il teatro, offrendo al pubblico un’esperienza coinvolgente e stimolante.

