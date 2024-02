Donna gravemente aggredita nel garage a Bolzano, non in pericolo di vita - avvisatore.it

Aggressione a una fisioterapista a Bolzano: indagini in corso

Una fisioterapista di 61 anni è stata vittima di un’aggressione nella notte, nella cantina-garage della sua abitazione a Bolzano. L’aggressione è avvenuta con un oggetto contundente, probabilmente una mazza o un bastone, e non con un’arma da taglio. La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Bolzano, dove è stata ricoverata in gravi condizioni, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l’accaduto e individuare il responsabile dell’aggressione. Al momento, non sono ancora chiare le motivazioni dietro questo atto di violenza. Le indagini sono in corso e si spera che presto si possano ottenere informazioni utili per risolvere il caso.

La vittima: una professionista impegnata nel suo lavoro

La donna aggredita è una fisioterapista di 61 anni, la cui identità non è stata resa pubblica. Si tratta di una professionista impegnata nel suo lavoro, che si occupa di aiutare le persone a recuperare la salute e il benessere attraverso terapie fisiche. La sua aggressione ha scosso la comunità locale, che si è unita per esprimere solidarietà e sostegno alla vittima.

Appello alla collaborazione per risolvere il caso

Le autorità competenti hanno lanciato un appello alla collaborazione della cittadinanza per risolvere questo grave episodio di violenza. Chiunque abbia informazioni utili o abbia notato qualcosa di sospetto nella zona in cui è avvenuta l’aggressione è invitato a contattare immediatamente i carabinieri. La collaborazione di tutti è fondamentale per fare luce su questo caso e assicurare giustizia alla vittima.

In conclusione, l’aggressione subita da una fisioterapista a Bolzano ha scosso la comunità locale. Le indagini sono in corso per individuare il responsabile di questo atto di violenza e le autorità competenti hanno lanciato un appello alla collaborazione della cittadinanza. La solidarietà e il sostegno alla vittima sono stati espressi da parte di tutti coloro che conoscono e apprezzano il lavoro della donna. Si spera che presto si possano ottenere informazioni utili per risolvere il caso e assicurare giustizia.

