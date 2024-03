Dove guardare Beautiful in streaming e le repliche dell’episodio di oggi

Thomas e Hope: una relazione in evoluzione

Nell’episodio di oggi di Beautiful, andato in onda su Canale 5, assistiamo a un interessante sviluppo nella relazione tra Hope e Thomas. Hope sembra essere pronta a concedere a Thomas completa fiducia, sia sul lavoro che in famiglia, accettando il suo ruolo sempre più predominante nella vita di Douglas. Nonostante le preoccupazioni di Liam e Brooke riguardo all’influenza di Thomas su di lei, Hope sembra determinata a dare a Thomas una seconda possibilità, visto che ha dimostrato di essere un uomo cambiato. Tuttavia, la situazione si complica quando Hope trova un manichino con le sue fattezze nell’ufficio di Thomas, mettendo alla prova la fiducia tra di loro. Lui, a sua volta, si difende sostenendo di non sapere come sia finito lì, spingendo Hope a interrogarsi su chi possa averlo portato.

Se sei un fan sfegatato di Beautiful e non vuoi perderti neanche un episodio, puoi trovare la soap opera su Mediaset Infinity, sia in diretta che on demand. Mediaset Infinity consente di accedere comodamente alla serie, senza la necessità di abbonamenti complicati. Basta creare un account seguendo una procedura semplice o utilizzare i dati del proprio profilo sociale per accedere alla vasta gamma di contenuti disponibili. Inoltre, se ti sei perso l’episodio di oggi, non preoccuparti: Mediaset Infinity ti permette di recuperare i programmi anche dopo la messa in onda, offrendo la possibilità di guardare repliche on demand. Su La5, inoltre, è possibile rivedere gli episodi della settimana passata dal lunedì al venerdì alle ore 10:45 e il sabato alle ore 9:40, per non perdere nemmeno un dettaglio delle vicende dei tuoi personaggi preferiti.