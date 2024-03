Drammi e Realtà: Trame e Segreti svelati nell’Episodio 25

Il 1° marzo 2024 viene trasmessa in streaming l’attesissima puntata di oggi: su Mediaset Infinity arriva Dreams and Realities episodio 25. All’interno di Hayaller Ve Hayatlar, nome originale della serie, il pubblico può godersi le vicissitudini dei protagonisti dal lunedì al venerdì, a partire dalla mezzanotte, in esclusiva e gratuitamente su Mediaset Infinity.

Le Anticipazioni Scandalo dell’Episodio 25

Nell’episodio di oggi, Dicle reagisce con rabbia poiché Sergen non le ha confessato di aver letto il suo blog, mentre Melike trova finalmente il coraggio di rivelare alle sue amiche la verità sulla sua figlia, suscitando però una reazione inaspettata.

Intrighi e Segreti: Le Verità Sepolte Emergono

Güneş si reca dal procuratore con Alaz per confessare la verità sulla morte di Meryem, ma il procuratore non è in grado di confermare le sue accuse. Nel frattempo, Mehveş rassicura Güneş che dimostrerà la sua estraneità alla morte di Meryem. Parallelamente, Setenay scopre la verità riguardo al controverso prestito che ha ottenuto.

In che modo è possibile accedere alla puntata odierna di Dreams and Realities in streaming? Tutti gli episodi della serie turca sono disponibili esclusivamente su Mediaset Infinity, la piattaforma gratuita di Mediaset. Per fruire del servizio è necessario registrarsi creando un account, il quale richiede solo pochi dati personali e può essere completato anche tramite i propri profili social.

