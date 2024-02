Drusilla Foer: Tra Ironia, Carriera e Amori

Drusilla Foer, al secolo Gianluca Gori, attualmente ricoverata in ospedale, ha reso noto il suo stato di salute in modo umoristico attraverso un video divenuto virale sui social. Accanto al suo letto, i familiari le rivolgono divertenti raccomandazioni, suscitando la sua ironica reazione. Nonostante la polmonite bilaterale, Drusilla si mostra scherzosamente sgarbata, rassicurando i suoi follower mentre sospende i suoi spettacoli in programma.

Il Mondo Poliedrico di Drusilla Foer

Drusilla Foer, nome d’arte di Gianluca Gori, si distingue come un’eccentrica artista poliedrica: attrice, cantante, autrice, modella, sceneggiatrice, pittrice e fotografa. Nata a Siena nel luglio 1945, ha trascorso parte della sua giovinezza a Cuba e successivamente ha viaggiato per il mondo. Trasferitasi a New York, ha aperto un noto negozio di abbigliamento vintage, stringendo amicizie con celebrità come Tina Turner. La sua cerchia comprende anche figure di spicco come Andy Warhol, Gandhi e Karl Lagerfeld, testimoniando la sua versatilità artistica e sociale.

Gli Amori di Drusilla: Dal Primo Matrimonio ai Sogni Erotici

Icona della moda e sostenitrice dei diritti LGBT, Drusilla Foer ha affrontato due matrimoni che hanno segnato la sua vita. Il primo con un ex pugile texano, scelto per sfuggire alla famiglia, si è rivelato breve a causa della personalità del partner. Il secondo matrimonio, con Hervé Foer, discendente di una famosa famiglia, è stato il suo ultimo amore, terminato con la prematura morte del coniuge. Da allora, Drusilla ha chiuso le porte all’amore, rivelando in un’intervista il suo “sogno erotico” per Enrico Mentana, apprezzandone l’umorismo e la personalità decisa, mentre sottolinea l’attrazione per la determinazione di Michele Santoro.