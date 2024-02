Durigon: Fiera Work on Work, chiave per il G7 Cagliari - avvisatore.it

Presentata la prima Fiera nazionale di servizio al mondo del lavoro: ‘Work on Work’

Si è tenuta la presentazione della prima Fiera nazionale di servizio al mondo del lavoro, chiamata ‘Work on Work’, che si svolgerà dal 26 al 28 novembre 2024 presso il Quartiere Fieristico di Ferrara. L’evento è stato accolto con entusiasmo da Claudio Durigon, sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa nel contesto del G7 di Cagliari.

Durigon ha evidenziato l’importanza della sinergia tra attori pubblici e privati, il networking e il dialogo nel promuovere il Sistema Paese, soprattutto quando si tratta di lavoro e politiche attive. In particolare, ha sottolineato l’importanza di creare un ponte tra il mondo accademico e quello delle imprese. Secondo Durigon, la sfida principale è ridurre il mismatch tra domanda e offerta di lavoro, e per farlo è necessario che tutte le forze in campo lavorino insieme.

Durigon ha ringraziato Ferrara Expo, il sindaco Fabbri e tutti i partecipanti per lo sforzo profuso nella realizzazione di questa fiera, esprimendo la sua fiducia che porterà a grandi risultati nel campo dell’occupazione e delle politiche attive.

Obiettivo: ridurre il mismatch tra domanda e offerta di lavoro

L’obiettivo principale della Fiera ‘Work on Work’ è affrontare il problema del mismatch tra domanda e offerta di lavoro. Questo fenomeno si verifica quando le competenze richieste dalle aziende non corrispondono a quelle possedute dai lavoratori disponibili sul mercato del lavoro.

Attraverso la fiera, si cercherà di creare un ambiente in cui le aziende e i lavoratori possano incontrarsi e interagire, facilitando così la ricerca di opportunità di lavoro e la creazione di nuove sinergie. Saranno presenti diverse aziende e organizzazioni che offriranno servizi di consulenza, formazione e orientamento professionale, al fine di supportare i lavoratori nella ricerca di un impiego adeguato alle proprie competenze.

Un’opportunità per il mondo accademico e delle imprese

La Fiera ‘Work on Work’ rappresenta anche un’opportunità per il mondo accademico e delle imprese di collaborare e creare sinergie. Saranno presenti istituti di istruzione superiore, università e centri di ricerca, che avranno l’opportunità di presentare i propri programmi formativi e le competenze dei propri studenti.

Allo stesso tempo, le imprese potranno entrare in contatto con i giovani talenti e valutare le loro competenze e potenzialità. Questo scambio reciproco favorirà la creazione di stage, tirocini e opportunità di lavoro per i giovani, contribuendo così a ridurre il divario tra il mondo accademico e quello delle imprese.

Come afferma Durigon: “La nostra sfida resta quella di ridurre il mismatch tra domanda e offerta di lavoro. Per farlo, abbiamo bisogno che tutte le forze in campo lavorino insieme“. La Fiera ‘Work on Work’ rappresenta un passo importante verso questo obiettivo, offrendo un’opportunità concreta per creare un ponte tra il mondo accademico e quello delle imprese e favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

