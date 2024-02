e le emozioni del derby toscano.

Derby toscano: Empoli vs Fiorentina termina in parità

Il derby toscano tra Empoli e Fiorentina si conclude in parità, con entrambe le squadre che ottengono un punto prezioso. Questo risultato è più favorevole all’Empoli, guidato da Aurelio Andreazzoli, in lotta per la salvezza, piuttosto che alla Fiorentina di Vincenzo Italiano, che si allontana dalla zona Champions. L’Empoli continua il suo momento positivo con il quinto risultato utile consecutivo dall’arrivo di Alessio Dionisi in panchina, portandosi a 22 punti in classifica. La squadra toscana ha ora un vantaggio di due punti sul terzultimo posto, attualmente occupato da Hellas Verona e Sassuolo. Dall’altra parte, la Fiorentina vive un periodo difficile, mancando l’occasione di sorpassare momentaneamente la Roma in classifica. Tuttavia, i viola raggiungono la quota di 38 punti, posizionandosi sesti, a sette punti di distanza da Atalanta e Bologna, attualmente quarte.

Empoli : 22 punti, 2 punti sopra la zona retrocessione.

Fiorentina: 38 punti, sesta in classifica.

Momenti salienti della partita

La Fiorentina si porta in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete di Beltran al 29′, con un preciso tiro che batte il portiere dell’Empoli. Prima di questo gol, la squadra di Italiano aveva sfiorato il vantaggio con un tiro di Faraoni respinto da Caprile. Nel finale del primo tempo, al 42′, Martinez Quarta ha colpito un palo di testa su calcio di punizione battuto da Biraghi. Nella ripresa, l’Empoli reagisce e al 48′ arriva il pareggio grazie al rigore trasformato da Niang, che ha spiazzato il portiere viola. Il rigore è stato assegnato per un fallo su Cancellieri commesso da Faraoni. La Fiorentina ha rischiato al 64′ con un potente tiro da oltre 30 metri di Marin, ma il portiere Terracciano ha respinto splendidamente. Nel finale, la Fiorentina ha sfiorato la vittoria con un’azione pericolosa al 93′, ma il risultato è stato salvato da un intervento provvidenziale di Walukiewicz.

Fiorentina : 1 gol di Beltran.

Empoli: 1 gol su rigore di Niang.

Conclusioni e prospettive future

Il pareggio nel derby toscano conferma la buona forma dell’Empoli sotto la guida di Dionisi, mentre la Fiorentina continua a cercare stabilità e risultati positivi. Entrambe le squadre dovranno lavorare duramente per raggiungere i propri obiettivi stagionali. Il cammino in campionato si fa sempre più avvincente, con ogni punto che può fare la differenza nella lotta per la salvezza e per un piazzamento europeo. Resta da vedere come le due squadre affronteranno le prossime sfide e se riusciranno a mantenere la costanza nei risultati.

About The Author