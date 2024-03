E’ sempre Cartabianca: Bianca Berlinguer al centro del dibattito politico italiano

Il programma televisivo “E’ sempre Cartabianca” torna in onda sulla rete Retequattro, condotto come sempre da Bianca Berlinguer. In questa puntata, in onda martedì 5 marzo in prima serata, il focus sarà sui principali temi che animano il dibattito politico italiano, con particolare attenzione alle difficoltà economiche che coinvolgono un gran numero di cittadini.

Le sette, i santoni e i guru: un approfondimento sul mondo dell’inganno e della manipolazione

Uno dei temi trattati in questa puntata di “E’ sempre Cartabianca” sarà il vasto e controverso mondo delle sette, dei santoni e dei sedicenti guru che sfruttano le paure e le fragilità delle persone. Si stima che solo in Italia coinvolgano milioni di individui, generando un gigantesco giro d’affari. Bianca Berlinguer dedicherà uno spazio significativo a indagare su questo fenomeno diffuso e spesso sottovalutato, mettendo in luce i pericoli dell’inganno e della manipolazione psicologica.

Sanità italiana: liste d’attesa in crescita e la mobilità sanitaria dal Sud al Nord

Un’ulteriore inchiesta che verrà affrontata in “E’ sempre Cartabianca” riguarda il settore sanitario italiano. Si parlerà delle liste d’attesa in costante aumento e dell’inevitabile fenomeno della mobilità sanitaria, che vede migliaia di persone costrette a spostarsi dalle regioni del Sud verso il Nord per poter accedere alle cure necessarie. Attraverso testimonianze e approfondimenti, il programma metterà in luce le criticità del sistema sanitario italiano, evidenziando le disparità territoriali e le sfide che i cittadini devono affrontare quotidianamente per garantirsi un’adeguata assistenza medica.