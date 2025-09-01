EAST BOUND ROMA: la moda polacca arriva nella capitale con creatività e sostenibilità

Ultimo aggiornamento il 1 Settembre 2025 by Emiliano Belmonte

Roma ospita il manifesto della moda responsabile

Dal 8 al 10 settembre 2025, Roma diventa la cornice internazionale di EAST BOUND ROMA, evento che porta nella capitale italiana il meglio della moda polacca contemporanea. La rassegna propone showroom esclusivi, incontri con i designer e una sfilata collettiva, presentandosi come un vero e proprio manifesto della moda responsabile del XXI secolo.

Promosso dal Ministero della Cultura e del Patrimonio Nazionale Polacco, l’evento è organizzato dal Centro per lo Sviluppo delle Industrie Creative e dalla Fondazione Kraina, con l’obiettivo di mostrare la Polonia come un laboratorio creativo europeo, capace di coniugare tradizione artigianale, innovazione e sostenibilità ambientale.

Moda polacca tra artigianato e innovazione

Negli ultimi anni la moda polacca ha saputo distinguersi per il suo equilibrio tra influenze globali e locali, mantenendo una forte attenzione alla qualità e alla funzionalità. EAST BOUND ROMA vuole consolidare questo percorso, mettendo in dialogo pratiche come upcycling e zero waste con il talento di designer emergenti e affermati.

“Vogliamo presentare la Polonia come un luogo dove nascono narrazioni di moda affascinanti e impegnate – spiega Aleksandra Szymańska, direttrice del Centro per lo Sviluppo delle Industrie Creative –. Qui l’industria europea può trovare ispirazione per costruire un futuro più responsabile”.

La curatrice Karolina Sulej aggiunge: “Portiamo a Roma la maestria artigianale polacca unita al concetto di eleganza senza sforzo, il nostro equivalente della sprezzatura italiana. È moda autentica, funzionale e profondamente sostenibile”.

Designer e brand protagonisti

Sulla passerella romana sfileranno dieci stilisti: Jackob Buczyński, Jan F Chodorowicz, Hector&Karger, Marlena Krawczyk, MMC, Natasha Pavluchenko, Mariusz Przybylski, Justyna Rożek, Monika Surowiec e VICHER.

Lo showroom ospitato all’Istituto Polacco di Roma presenterà invece quindici brand di accessori – tra gioielli, borse, calzature e copricapi – offrendo una panoramica sulla nuova scena creativa polacca.

Programma degli appuntamenti

8 settembre – Showroom

Alle ore 19:00, apertura dello showroom presso l’Istituto Polacco di Roma (Via Vittoria Colonna 1) con quindici brand selezionati.

9 settembre – Incontro con i designer

Alle ore 12:00, nello stesso spazio, un momento di dialogo e confronto diretto con gli stilisti polacchi.

Un ponte di stile tra Italia e Polonia

Con la produzione firmata da Magdalena Christofi, la regia di Waldek Szymkowiak e la curatela di Karolina Sulej, EAST BOUND ROMA rappresenta non solo un evento di moda ma anche un ponte culturale tra Italia e Polonia.

Roma accoglierà la nuova moda polacca, una moda che racconta storie di artigianato, creatività e sostenibilità, aprendo la strada a un futuro più etico e internazionale.

📲 L’hashtag ufficiale dell’evento è #eastboundroma.

Per partecipare è necessario richiedere l’accredito scrivendo a roma@crpk.pl.