Edo, imprenditore di successo: “vivo 30 a ora così il tempo ha valore”

La filosofia di Edo Coleschi: vivere adagio in un mondo veloce

Edo Coleschi, un signore di 75 anni residente a Pieve Santo Stefano, in Toscana, incarna una filosofia di vita unica: andare adagio. Lavoratore del legno, appassionato di cavalli e proprietario del cagnolino Atos, Coleschi ha trascorso oltre 40 anni maneggiando cavi elettrici prima di ritirarsi. La sua peculiarità si manifesta nel motto “Scusate se sono partito tardi”, impresso sul suo motocarro Ape 50, a sottolineare la sua volontà di non farsi trascinare dalla frenesia del mondo moderno. Come lui stesso afferma: “È quello che dovrebbero pensare coloro mi stanno dietro e mi pigiano per andare più veloce“.

La vita tranquilla di un artigiano fuori dal comune

Con il suo giubbotto “incerottato” e il motocarro personalizzato, Coleschi sembra provenire da un’altra epoca, nonostante viva nel piccolo borgo di Pieve Santo Stefano, a metà strada tra Umbria e Romagna. Nel suo laboratorio artigianale, denominato “Sedere… che passione”, espone le sue creazioni originali, tra cui la singolare “sedia per stare seduti in piedi”. Ma è nel suo “mare” personale, un’area verde chiamata “mar…supio”, che Coleschi trova ispirazione e pace, circondato dalla natura e dalla sua arte unica.

Il tempo lento di Edo Coleschi e i suoi cavalli dal nome eloquente

Nel suo mondo, il tempo scorre senza fretta, influenzando persino la scelta dei nomi dei suoi cavalli: Ora, Adesso e Subito. Sebbene Ora non sia più con lui, Gaio ha preso il suo posto come nuovo puledrino. Coleschi scherza sul fatto che i nomi dei suoi cavalli siano una risposta ironica alla fretta della moglie: “Ora, Adesso e Subito sono stati ispirati dalle risposte che do a mia moglie quando mi ordina di fare qualcosa, sa, lei va sempre di fretta“. In un mondo che corre veloce, Edo Coleschi incarna la bellezza di rallentare e apprezzare le piccole gioie della vita.

