Educazione sessuale giovanile al Cinema con My.Body.Match

Educazione Affettiva e Sessuale: Mannaggia al Sesso al Cinema

Chiara Di Pietro lancia la prima tappa del format innovativo “My Body Match porta Mannaggia al Sesso al Cinema”, in collaborazione con Gedeon Richter Italia, per coinvolgere studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Dopo il successo a Roma, il progetto educativo diventa un tour itinerante per parlare apertamente di sessualità in un ambiente sicuro e stimolante come il cinema.

Scopo dell’iniziativa è offrire ai ragazzi uno spazio per porre domande, esprimere curiosità e acquisire consapevolezza sulle tematiche legate alla sessualità e alla contraccezione. La prima tappa si tiene all’Uci Cinema Bicocca di Milano, seguita da tappe a Bologna e Roma. L’obiettivo principale è informare le nuove generazioni sulla contraccezione e altri aspetti legati alla salute sessuale.

Temi Fondamentali e Esperti del Campo

Di Pietro spiega che “Mannaggia al Sesso” offre uno spazio dedicato alla discussione interattiva su sessualità, contraccezione ormonale e falsi miti sul corpo in cambiamento. Insieme a esperti come Francesca Romana Tiberi, Micol Macrì e Antonio Rossi, si affronteranno temi cruciali per la crescita dei ragazzi, dalla salute sessuale al rispetto della diversità.

Gli incontri offrono ai ragazzi l’opportunità di confrontarsi con esperti del settore per aumentare l’autoconsapevolezza e sfatare stereotipi dannosi. L’obiettivo è fornire informazioni chiare e supporto durante questa fase delicata di transizione verso l’età adulta.

Importanza dell’Educazione Sessuale

Maria Giovanna Labbate, amministratrice delegata di Gedeon Richter Italia, sottolinea l’importanza dell’educazione sessuale per una crescita equilibrata e consapevole dei giovani. La campagna @My.Body.Match si propone di informare sulle diverse opzioni contraccettive e sensibilizzare sui temi legati alla salute sessuale e al benessere psicofisico.

Il progetto “My Body Match porta Mannaggia al Sesso al Cinema” è attivo sui profili Instagram dedicati e sul nuovo sito web, offrendo risorse e informazioni preziose per promuovere una cultura della consapevolezza e del rispetto di sé e degli altri.

