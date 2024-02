Effetti negativi di Sanremo 2024: aggressività e irritabilità il giorno dopo

Sanremo 2024: gli effetti negativi della privazione del sonno

La privazione del sonno durante il Festival di Sanremo 2024 potrebbe avere conseguenze negative sulla salute di giovani e anziani. Secondo il dottor Luigi Ferini-Strambi, primario del Centro di Medicina del sonno dell’Irccs ospedale San Raffaele di Milano, la mancanza di sonno continuativo per diversi giorni può influire negativamente sulle funzioni cognitive, rendendo le persone irritabili, aggressive e meno in grado di controllare le proprie emozioni. Inoltre, si verificano cali delle performance a scuola e in ufficio, con una diminuzione dell’attenzione, della concentrazione e della memoria. Tuttavia, il dottor Ferini-Strambi sottolinea che non si tratta di un “jet lag” o di una sindrome da fuso orario.

I rischi per le persone con ipertensione e diabete

Le persone con ipertensione devono fare particolare attenzione alla privazione del sonno durante il Festival di Sanremo. Secondo il dottor Ferini-Strambi, la mancanza di sonno può causare sbalzi di pressione a causa dell’aumento del cortisolo, l’ormone dello stress, che viene inibito durante la fase del sonno profondo. Fortunatamente, il Festival dura solo 5 giorni, evitando così seri problemi di salute pubblica a livello cognitivo e cardiovascolare. Anche i diabetici sono a rischio, poiché la mancanza di sonno non è positiva per il controllo del diabete.

La melatonina non è una soluzione efficace

Il dottor Ferini-Strambi smentisce l’idea che l’assunzione di melatonina possa risolvere efficacemente il problema della privazione del sonno durante il Festival di Sanremo. Secondo lui, ricorrere alla melatonina non è una soluzione efficace per compensare le ore di sonno perse. È importante quindi cercare di mantenere una buona routine di sonno durante il Festival, evitando di trascurare la propria salute a causa delle lunghe notti trascorse davanti alla televisione.

In conclusione, durante il Festival di Sanremo 2024 è importante tenere conto degli effetti negativi della privazione del sonno sulla salute. Soprattutto per le persone con ipertensione e diabete, è fondamentale fare attenzione e cercare di mantenere una buona routine di sonno. L’assunzione di melatonina non è una soluzione efficace per compensare la mancanza di sonno. Quindi, godetevi il Festival, ma ricordate di prendervi cura di voi stessi e della vostra salute.

