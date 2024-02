Eleganza senza tempo: Michael Kors sfilata a New York

Blake Lively fa un ingresso trionfale alla settimana della moda di New York

L’attrice di Gossip Girl, Blake Lively, ha fatto un ingresso trionfale alla settimana della moda di New York dopo aver partecipato al Super Bowl di Las Vegas insieme all’amica Taylor Swift. Indossando un trench e una minigonna stampata a pelle di giraffa, Blake si è seduta accanto ad altre celebrità come Katie Holmes, Meghann Fahy, Gabrielle Union, Rachel Brosnahan, Brie Larson e Vittoria di Savoia. Prima dello show, tenutosi nell’ex sede dei leggendari grandi magazzini Barney’s a Chelsea, Blake ha spiegato: “Michael Kors è stato il primo a invitarmi, quindi sarò sempre pronta quando chiama”.

La collezione di Michael Kors per l’autunno inverno 2022

La collezione di Michael Kors per l’autunno inverno 2022 è stata presentata durante la settimana della moda di New York. La sfilata ha visto modelle di tutte le taglie, età ed etnie indossare i capi di Kors, tra cui Amber Valletta, Irina Shayk, Alek Wek, Guinevere van Seenus e Mariacarla Boscono. Lo stilista ha spiegato che il suo obiettivo è creare abiti e accessori che facciano sentire le persone forti e fiduciose in se stesse in un mondo sottosopra. La collezione si ispira a diverse muse, tra cui il vestito da sposa della nonna di Kors, che ha ritrovato dopo la morte della madre. Kors lo descrive come “moderno, sexy, mi sono innamorato di esso. Mi ha ispirato a pensare senza tempo”. La sfilata è stata un omaggio a donne iconiche del passato e del presente, da Carole Lombard e Jean Harlow a Liz Taylor e Kate Moss. I capi presentati includono giacche sagomate a clessidra, cappotti ampi di cachemire nero e cammello, abiti di satin e pizzo, trasparenze e accessori come scarpe di vernice e una miniborsa chiamata Manhattan.

Un omaggio a New York e alla moda senza tempo

La sfilata di Michael Kors è stata anche un omaggio alla città di New York, in continua metamorfosi. I tagli di sartoria dei capi sono stati pensati per una passeggiata tra i luoghi iconici della città, come il Guggenheim, il Carlyle e il Breuer. La moda di Kors aspira ad essere “senza tempo”, come dimostrato dagli abiti disegnati per Celine e indossati da Rene Russo nel film Caso Thomas Crown, che sono ancora attuali nonostante siano passati 25 anni dalla loro creazione. La sfilata si è conclusa con un abito da sposa nero ispirato al vestito della nonna di Kors, con la schiena chiusa da bottoncini e uno strascico diviso in due per facilitare il movimento. Michael Kors dimostra che la donna ama il glamour, ma anche la praticità.

In conclusione, Blake Lively ha fatto un ingresso trionfale alla settimana della moda di New York indossando un look audace. La collezione di Michael Kors per l’autunno inverno 2022 è stata un omaggio a donne iconiche del passato e del presente, con capi che incarnano la moda senza tempo. La sfilata ha celebrato anche la città di New York, in continua evoluzione. Michael Kors dimostra ancora una volta di essere un maestro della moda.

About The Author