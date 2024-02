Elena Barolo sottoposta a un intervento addominale: la sua similitudine con Kate Middleton

Elena Barolo operata all’addome: la sua esperienza sui social

L’ex velina Elena Barolo ha recentemente affrontato un intervento chirurgico all’addome, documentando tutto il percorso sui suoi profili social. L’operazione, che ha richiesto 40 punti di sutura, è stata eseguita presso l’ospedale San Raffaele di Milano, dove è stata ricoverata il 26 gennaio. Nonostante l’intervento fosse di natura complessa, Elena ha affrontato la situazione con un atteggiamento tranquillo e ironico.

Attraverso i suoi post e le sue storie su Instagram, ha condiviso con i suoi follower ogni dettaglio della sua permanenza ospedaliera, mostrando la camera, i pasti e altri aspetti della sua esperienza. Scherzando sul motivo del suo ricovero, ha commentato ironicamente che si trattava di un intervento programmato, “un po’ come Kate Middleton”.

L’umorismo di Elena Barolo durante l’intervento

Durante il suo racconto dell’intervento, Elena ha descritto la sala operatoria come un’astronave e i medici come “barbapapà in camice bordeaux”. Scherzando sul momento prima dell’anestesia, ha commentato di aver pensato al whisky. Ha poi risvegliato l’umorismo descrivendo il momento del risveglio post-operatorio. Nonostante le difficoltà, ha incoraggiato i suoi follower a mantenere un atteggiamento positivo e ad affrontare le sfide con ottimismo.

Chi è Elena Barolo?

Elena Barolo, nata a Torino nel dicembre del 1982, è diventata famosa come volto televisivo, soprattutto per il suo ruolo di velina. Ha fatto parte del cast di Striscia la Notizia dal 2002 al 2005, durante il quale ha instaurato una solida amicizia con Giorgia Palmas, sua compagna sul bancone. Oltre alla sua presenza in televisione, ha avuto un ruolo di rilievo nella serie televisiva “CentoVetrine” e ha condotto diversi programmi. Al di fuori del mondo dello spettacolo, è impegnata in una relazione sentimentale con lo stilista Alessandro Martorana.

