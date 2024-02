Elena Cecchettin critica gli attori di Mare Fuori per le loro 'frasi sull'amore' a Sanremo 2024 - avvisatore.it

Elena Cecchettin critica le ‘frasi sull’amore’ lette dagli attori di Mare Fuori a Sanremo 2024

Elena Cecchettin, sorella di Giulia Cecchettin, la giovane veneziana di 22 anni uccisa dal suo ex fidanzato, Filippo Turetta, ha espresso la sua critica riguardo alle ‘frasi sull’amore’ lette dagli attori della serie televisiva ‘Mare Fuori’ sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2024. In una storia su Instagram, Elena ha scritto: “Le frasi ascoltate ieri sono roba da Baci Perugina. E soprattutto sono frasi sull’amore. Ma l’amore non ha niente a che vedere con la violenza maschile”.

Le ‘nuove parole dell’amore’ recitate dagli attori di Mare Fuori

Durante la loro performance a Sanremo, gli attori della serie ‘Mare Fuori’ hanno letto un testo scritto da Matteo Bussola che riguardava le “nuove parole dell’amore”. Le parole recitate erano: ascolta, accogli, accetta, impara, verità, accanto e no. Queste parole erano accompagnate da testi molto significativi.

Elena Cecchettin critica il ‘pinkwashing’ delle vittime di femminicidio

In un’altra storia su Instagram, Elena Cecchettin ha espresso la sua delusione riguardo al modo in cui le vittime di femminicidio e le sopravvissute sono state trattate durante la performance degli attori di ‘Mare Fuori’. Ha scritto: “Di un siparietto intriso di pinkwashing le vittime di femminicidio e 13 sopravvissute se ne fanno poco, sul serio non si poteva fare di meglio?”.

Queste parole di Elena Cecchettin riflettono la sua opinione sulla rappresentazione delle vittime di violenza di genere durante il Festival di Sanremo. La sua critica si concentra sul fatto che le ‘frasi sull’amore’ lette dagli attori non tengono conto della realtà della violenza maschile e che la rappresentazione delle vittime di femminicidio è stata superficiale e poco significativa.

È importante ascoltare le voci delle persone che hanno esperienze dirette con la violenza di genere e prendere in considerazione le loro critiche per promuovere una cultura di rispetto e consapevolezza.

