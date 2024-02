Eleonora Giorgi: Nuovi problemi di salute. Scopri cosa è accaduto.

Eleonora Giorgi spiega i motivi della sua pausa dai social

Dopo un periodo di silenzio, l’attrice Eleonora Giorgi è tornata sui social per spiegare i motivi della sua assenza. In particolare, ha voluto chiarire perché non è tornata a Pomeriggio 5 dopo il primo ciclo di chemioterapia, come aveva annunciato in precedenza.

Preoccupazioni per la salute dell’attrice

Molte persone si sono preoccupate per la salute di Eleonora Giorgi, soprattutto dopo aver annunciato di avere un tumore. I suoi figli e Clizia Incorvaia sono tra coloro che si mostrano particolarmente apprensivi nei suoi confronti.

L’attrice ha spiegato che si è dovuta prendere una pausa a causa di complicazioni legate al suo stato di salute. Dopo la chemioterapia, ha sviluppato una polmonite a causa di un abbassamento del sistema immunitario. Ha avuto febbre e tosse persistente, che l’hanno spaventata.

Un periodo difficile per Eleonora Giorgi

L’indebolimento fisico causato dalla chemioterapia ha spaventato l’attrice, che si è trovata a dover affrontare anche la polmonite. Eleonora ha rivelato di aver superato la malattia e di non essere stata ricoverata, ma ha dovuto assumere antibiotici per quindici giorni. Inoltre, ha avuto un’infezione da infusione e ha dovuto sottoporsi a anestesie, contrasti e persino a una piccola operazione.

Nonostante le difficoltà, Eleonora si mantiene ottimista e determinata a seguire le indicazioni dei medici. Ha dichiarato di doversi sottoporre ad ulteriori esami per monitorare la sua situazione. L’attrice ha voluto ringraziare tutte le persone che le sono state vicine durante questo periodo difficile, anche solo con un messaggio di sostegno.

Eleonora Giorgi e la sua lotta contro il tumore

Eleonora Giorgi ha rivelato alcuni mesi fa di essere affetta da un tumore al pancreas. Inizialmente, non aveva intenzione di combattere la malattia perché non aveva paura di morire. Tuttavia, ha capito che doveva lottare per i suoi figli e per suo nipote Gabriele, per poterli vedere sorridere. Da allora, ha deciso di parlare apertamente della sua malattia, spesso anche a Pomeriggio 5, per dare forza a tutti coloro che si trovano nella sua stessa situazione.

Dopo il primo ciclo di chemioterapia, Eleonora è stata intervistata da Radio2 e ha dichiarato di non aver avuto alcun effetto collaterale e di stare bene. Ora bisognerà valutare se il tumore è operabile o meno. L’attrice ha sottolineato di non volersi nascondere o chiudersi in casa, ma di voler parlare pubblicamente della sua malattia per aiutare se stessa e tutti coloro che si trovano nella sua stessa situazione.

Eleonora ha anche espresso il desiderio di interpretare un ruolo in una fiction che rappresenti una madre o una zia con un turbante o una parrucca. Il suo obiettivo è rompere il tabù del cancro e far capire che, purtroppo, spesso è una realtà comune. Allo stesso tempo, la malattia non deve limitare le persone, ma spingere a impiegare tutte le forze per continuare a vivere la vita di tutti i giorni. Per questo motivo, ha deciso di continuare il suo ruolo di opinionista a Pomeriggio 5.

