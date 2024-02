Eliminati MasterChef 13: Intervista esclusiva ai concorrenti dopo la nona puntata

MasterChef 13: Settimino Difonzo e Deborah Meloni lasciano il programma

Nella penultima puntata di MasterChef 13, il popolare show televisivo prodotto da Endemol Shine Italy e trasmesso su Sky e in streaming su NOW, due concorrenti hanno dovuto dire addio alla competizione culinaria. Settimino Difonzo e Deborah Meloni hanno lasciato la masterclass, ma lo hanno fatto con la consapevolezza di aver ottenuto un grande risultato. In un’intervista rilasciata questa mattina, i due concorrenti hanno condiviso alcune curiosità sulla loro esperienza a MasterChef 13.

L’importanza dell’amicizia e della strategia a MasterChef

MasterChef è noto per essere un mix di amicizia e strategia. Deborah Meloni ha sottolineato l’importanza di trovare un equilibrio tra i due aspetti, tenendo sempre presente lo spirito competitivo del programma. “L’amicizia e il supporto sono importanti, ma si tratta pur sempre di una gara in cui si gioca da soli”, ha affermato. Deborah ha anche parlato dell’amicizia che ha sviluppato con Antonio, definendolo una grande scoperta. Tuttavia, ha chiarito che l’amicizia non ha influenzato la sua performance nella competizione. Settimino Difonzo ha concordato con Deborah, sottolineando che l’amicizia è separata dalla competizione. “Come dice il detto: ‘I due avvocati fanno causa, poi si incontrano e bevono il caffè insieme'”, ha commentato.

La Golden Pin e le opinioni degli eliminati

Nella puntata di ieri sera, è stata introdotta la Golden Pin, un nuovo meccanismo che garantisce l’immunità al concorrente che riesce a conquistare la spilla. Alcuni concorrenti, come Antonio ed Eleonora, non hanno apprezzato il modo in cui Michela ha utilizzato la sua Golden Pin, sacrificandola per presentare una semplice bruschetta ai pomodorini perché si sentiva stanca. Tuttavia, sia Deborah che Settimino hanno rispettato la scelta di Michela. Deborah, che è stata la prima a vincere la doppia Golden Pin, ha affermato che la spilla è un jolly che può essere utilizzato a discrezione del concorrente. Settimino ha concordato, sottolineando che non ha nulla in contrario a ciò che Michela ha fatto.

Settimino Difonzo e Deborah Meloni: le prospettive future

Settimino Difonzo è diventato una sorta di star in questa edizione di MasterChef, soprattutto sui social media, dove è stato soprannominato “Little Seven”. Dopo la sua eliminazione, Settimino ha ricevuto un grande affetto dal pubblico. “Grazie a tutti”, ha detto ridendo. Per lui, questa esperienza è stata una vera rinascita. Ha ringraziato lo staff e gli chef per avergli dato questa grande opportunità e ha espresso il desiderio di fare show cooking in Italia e nel mondo. Deborah Meloni, prima di lasciare definitivamente la masterclass, ha parlato della sua trasformazione personale durante il programma. Ha rivelato di aver capito di poter trasformare i suoi sogni in realtà e ha condiviso i suoi progetti futuri, tra cui lavorare come private chef o aprire un ristorante a domicilio. Ha anche espresso il desiderio di lavorare nella cucina di Cannavacciuolo, che considera una figura paterna.

Questo è stato il resoconto dell’ultima puntata di MasterChef 13, che ha visto l’eliminazione di Settimino Difonzo e Deborah Meloni. Non vediamo l’ora di scoprire cosa riserveranno il prossimo episodio e le prossime sfide culinarie!

