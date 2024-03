Elisabetta Canalis: Dalla Rottura con Brian Perri all’Amore con Georgian Cimpeanu

Elisabetta Canalis, nata a Sassari ma da anni trasferitasi oltreoceano, ha vissuto una storia d’amore con l’ex marito Brian Perri, terminata recentemente. Attualmente la showgirl sarda sta vivendo una nuova avventura amorosa con il campione di kickboxing Georgian Cimpeanu. Entrambi legati dalla passione per questo sport, si sono incontrati in palestra e da allora non si sono più separati, facendo anche vedere ai fan i loro allenamenti attraverso i social media.

La Storia d’Amore tra Elisabetta Canalis e Il Campione di Kickboxing Georgian Cimpeanu

Georgian Cimpeanu, originario della Romania ma trasferitosi in Italia da giovane, vanta un impressionante palmarès nel mondo del kickboxing. Infatti, ha conquistato per ben tre volte il titolo di campione italiano, europeo e mondiale in questa disciplina. Sul ring e sui social, viene soprannominato “Iceman” per la sua freddezza e determinazione che lo contraddistinguono durante gli incontri.