Elissa Ann Golberg è l’Ambasciatore dell’Anno 2025: il riconoscimento della Gazzetta Diplomatica

Un premio dedicato all’eccellenza diplomatica internazionale

Elissa Ann Golberg, Ambasciatrice del Canada in Italia, è stata proclamata Ambasciatore dell’Anno 2025 nell’ambito della nuova edizione dei Premi della Gazzetta Diplomatica. Il prestigioso riconoscimento è stato conferito durante la cerimonia che si è svolta nell’Aula dei Gruppi Parlamentari, alla presenza di circa 200 ospiti tra autorità, rappresentanti istituzionali e corpo diplomatico.

Una giuria composta da esperti del settore

A decretare i vincitori è stata una giuria qualificata, composta da parlamentari, professionisti e diplomatici, e presieduta dall’Ambasciatore Stefano Benazzo. Il premio, istituito dalla testata diretta da Marco Finelli, ha l’obiettivo di valorizzare figure che si distinguono per il contributo alla cooperazione internazionale e al dialogo tra i popoli.

I protagonisti istituzionali presenti alla cerimonia

Tra le autorità intervenute spiccano il segretario di presidenza Roberto Traversi e diversi membri del Parlamento italiano:

Fabio Porta, della Commissione Affari Esteri della Camera;

Christian Di Sanzo, eletto nella Circoscrizione Nord e Centro America;

i Senatori Andrea De Priamo, della Commissione Affari Costituzionali, e Luigi Nave, Presidente dell’Intergruppo Parlamentare Italia-Canada.

La loro presenza ha sottolineato l’importanza del premio come ponte tra diplomazia, istituzioni e mondo produttivo.

Il Premio alla Carriera ad Anna Fendi

Uno dei momenti più significativi della serata è stato il conferimento del Premio Gazzetta Diplomatica alla Carriera ad Anna Fendi, imprenditrice e icona del Made in Italy. Il riconoscimento celebra il contributo di Fendi alla cultura italiana e alla sua valorizzazione a livello internazionale.

Un omaggio al Made in Italy

Il premio ad Anna Fendi evidenzia la volontà della manifestazione di includere figure che, pur non appartenendo direttamente al mondo diplomatico, svolgono un ruolo centrale nella promozione dell’immagine dell’Italia nel mondo.

I Consoli Onorari dell’Anno 2025

Durante l’evento sono stati anche premiati i Consoli Onorari dell’Anno 2025, figure chiave nelle relazioni internazionali a livello territoriale. I riconoscimenti sono andati a:

Federico Cosenz (Lussemburgo, Palermo);

(Lussemburgo, Palermo); Fortunato Giovanni Peron (Croazia, Bologna);

(Croazia, Bologna); Valentina Mazza (Kazakhstan, Napoli).

Il ruolo strategico dei consoli onorari

Queste figure contribuiscono quotidianamente al rafforzamento dei rapporti bilaterali attraverso attività economiche, culturali e sociali che favoriscono la cooperazione tra i Paesi.

I Premi Speciali dell’edizione 2025

La cerimonia ha inoltre previsto l’assegnazione dei Premi Speciali, destinati a personalità che si sono distinte in vari ambiti collegati alla diplomazia e alla cooperazione internazionale. I premiati sono stati:

Luiza Pufu (Ambasciata di Romania);

(Ambasciata di Romania); Camillo della Nebbia (Esercito Italiano);

(Esercito Italiano); Federico Quadrelli (Comites Berlino).

Un riconoscimento al servizio e all’impegno civile

Questi riconoscimenti speciali testimoniano l’attenzione del premio verso storie di dedizione istituzionale, impegno civile e servizi resi alla collettività, oltre la dimensione strettamente diplomatica.

Conclusione

L’edizione 2025 dei Premi della Gazzetta Diplomatica conferma la centralità della diplomazia come strumento di dialogo e cooperazione. La proclamazione di Elissa Ann Golberg come Ambasciatore dell’Anno simboleggia questo impegno e rappresenta un tributo alla capacità della diplomazia moderna di costruire ponti tra culture, istituzioni e comunità internazionali.