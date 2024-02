Elkann: violazione fiscale insussistente, rompe il silenzio

Accuse di violazione fiscale nell’eredità di Gianni Agnelli: la difesa di John Elkann

La procura di Torino ha avviato un’indagine sulla presunta violazione fiscale nell’eredità di Gianni Agnelli, a seguito di un esposto presentato da Margherita Agnelli. Tuttavia, gli avvocati Paolo Siniscalchi, Federico Cecconi e Carlo Re, che rappresentano John Elkann, figlio di Margherita, affermano che l’accusa è “del tutto insussistente”. In una nota congiunta, gli avvocati sostengono che Margherita ha intrapreso una serie di azioni legali negli ultimi vent’anni per contestare le volontà del padre e della madre, non ottenendo alcun riconoscimento giuridico.

Secondo gli avvocati, Margherita ha cercato di disconoscere gli accordi sottoscritti con la madre nel 2004, accordi che le hanno permesso di beneficiare di un ingente patrimonio derivante dall’eredità del padre. Gli avvocati sottolineano che Margherita ha cercato di monetizzare la sua parte dell’eredità nel 2004, ma successivamente ha cercato di beneficiare ulteriormente del successo del piano di rilancio della Fiat, senza avervi contribuito in alcun modo. Gli avvocati affermano che tutte le iniziative legali intraprese da Margherita finora non hanno avuto riconoscimento giuridico.

Margherita Agnelli contesta le volontà dei genitori: la difesa di John Elkann

Gli avvocati Paolo Siniscalchi, Federico Cecconi e Carlo Re, che rappresentano John Elkann, figlio di Margherita Agnelli, affermano che Margherita ha sempre contestato le volontà dei suoi genitori. Gli avvocati affermano che Margherita ha intrapreso azioni legali per più di vent’anni, accusando i suoi genitori e tre dei suoi figli, senza alcun motivo. Gli avvocati sottolineano che John Elkann e i suoi fratelli hanno sempre assicurato cura e assistenza alla nonna fino all’ultimo giorno e che è doloroso essere oggetto di accuse provenienti da Margherita.

Gli avvocati affermano che Margherita non ha mai ottenuto riconoscimento giuridico per le sue azioni legali e che l’attuale indagine sulla presunta violazione fiscale non ha alcun fondamento. Gli avvocati sottolineano che Margherita non è la persona offesa dal reato e che la violazione fiscale è del tutto insussistente. Gli avvocati affermano che Margherita è stata indagata in passato per un tentativo di estorsione, ma il procedimento si è concluso con l’archiviazione.

L’avvocato di Margherita Agnelli: “Vuole un trattamento equo per i figli”

Dario Trevisan, l’avvocato di Margherita Agnelli, afferma che Margherita vuole solo un trattamento equo per i suoi figli, secondo le norme di legge. Trevisan è fiducioso che gli accertamenti in corso faranno luce sui fatti e che Margherita non ha nulla da nascondere. L’avvocato sottolinea che la tutela dei figli dovrebbe essere risolta in sede giudiziaria e non dipende dalla volontà di Margherita.

Trevisan fa riferimento all’azione legale promossa da John Elkann e i suoi fratelli contro la madre nel giorno della morte di Marella Caracciolo, prima ancora che fosse sollevata qualsiasi contestazione sull’eredità della nonna. L’avvocato afferma che non risulta da alcun testamento di Gianni Agnelli che Margherita e i suoi discendenti dovessero essere estromessi dall’asse ereditario e che Marella Caracciolo non si sia mai espressa in tal senso.

