Elon Musk rivela dettagli sul paziente con chip cerebrale

Elon Musk annuncia progressi nel controllo del mouse con il pensiero

Il fondatore di Neuralink, Elon Musk, ha rivelato che il paziente sottoposto all’impianto di un chip nel cervello è in grado di controllare il mouse con il pensiero. Musk ha dichiarato: “Sembra essersi ripreso completamente senza effetti negativi di cui siamo a conoscenza ed è in grado di controllare il mouse, muoverlo sullo schermo semplicemente pensando”. Questa notizia ha suscitato grande interesse nei media statunitensi, anche se Neuralink non ha rilasciato immediatamente commenti in merito.

Neuralink avanza verso il controllo del mouse tramite interfaccia cervello-computer

Il prossimo obiettivo di Neuralink è ottenere il controllo del mouse attraverso il pensiero, consentendo al paziente di eseguire azioni come spostare il mouse a destra e sinistra, cliccare e trascinare file o cartelle. Elon Musk ha spiegato che stanno lavorando per ottenere progressi significativi in questo ambito. La compagnia ha avviato il reclutamento per il suo primo trial clinico sull’uomo, mirato a persone affette da Sla o paralisi causata da lesioni al midollo spinale, programmato per settembre 2023.

Neuralink e il trial clinico Prime: verso un’interfaccia cervello-computer wireless

Neuralink ha ricevuto l’approvazione per il trial clinico Prime, che prevede l’impianto di un chip nel cervello tramite un robot chirurgico. Questo studio sperimentale, denominato ‘Prime’ (Precise Robotically Implanted Brain-Computer Interface), mira a valutare la sicurezza dell’impianto e del robot chirurgico, nonché la funzionalità iniziale dell’interfaccia. L’obiettivo è consentire alle persone con paralisi di controllare dispositivi esterni con il pensiero. Il trial Prime è condotto nell’ambito di un’esenzione per dispositivi sperimentali concessa dalla Fda nel maggio 2023, utilizzando un impianto con 1.024 elettrodi distribuiti su 64 fili flessibili e ultrasottili per registrare l’attività neurale.

