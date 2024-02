Elton John: Asta dei costumi da scena e pianoforte

Elton John mette all’asta la sua iconica casa di Atlanta

Lo scorso ottobre, Elton John ha messo in vendita il suo lussuoso appartamento di Atlanta per quasi 5 milioni di dollari. Ora, il celebre cantautore premio Oscar ha deciso di mettere all’asta anche il contenuto di quei 1200 metri quadri. Christie’s presenterà l’iconica proprietà dell’ex casa di Atlanta di Elton John in una serie di vendite storiche al Christie’s Rockefeller Center. Questa serie di vendite, che inizierà con i saldi serali di mercoledì 21 febbraio, comprenderà un totale di 8 vendite, sia dal vivo che online. Le aste rappresentano un momento significativo nel percorso personale di Elton John e offrono ai collezionisti l’opportunità unica di possedere un pezzo della sua straordinaria storia.

Tash Perrin, vicepresidente di Christie’s Americas, ha dichiarato: “È un vero privilegio per Christie’s collaborare con Sir Elton John e suo marito David Furnish nella cura della prossima asta: The Collection of Sir Elton John: Goodbye Peachtree Road. Questa straordinaria collezione non solo mette in mostra una vasta gamma di oggetti straordinari che incapsulano la vita, il lavoro e l’arte unici di Elton, ma offre anche ai nostri clienti uno sguardo sul profondo impatto che la città di Atlanta ha avuto su di lui”.

La vendita arriva a conclusione del tour d’addio di Elton John, che si è concluso lo scorso luglio.

Cosa verrà messo all’asta

La residenza di Atlanta di Elton John era un vero e proprio museo d’arte, con le pareti adornate da opere di artisti pionieristici come Andy Warhol, Helmut Newton, Robert Mapplethorpe, Peter Beard, Herb Ritts e Richard Avedon. Nella collezione sono incluse anche opere d’arte altamente intime realizzate personalmente per Elton John e David Furnish. Tra queste opere c’è “Your Song” di Damien Hirst, firmato e iscritto “xxx for Elton + David love Damien Thank You”, con un valore stimato di 350.000-450.000 dollari. Inoltre, sarà messo all’asta un ritratto di Elton John realizzato da Julian Schnabel, stimato in un valore di 200.000-300.000 dollari.

La celebrazione dell’addio di Elton John a Peachtree Road da parte di Christie’s continuerà con una serie di vendite giornaliere dal vivo, tra cui Important Photographs il 22 febbraio e Peachtree Road il 23 febbraio, che includeranno opere d’arte decorative e interni. Le vendite online apriranno le offerte il 9 febbraio e si chiuderanno rispettivamente il 27 febbraio con Versace di Elton, Honky Château e The Jewel Box. La seconda giornata di vendite online si concluderà il 28 febbraio con Love and Lust, Elton’s Superstars e Out of the Closet.

Un’opportunità unica per i collezionisti

Questa serie di vendite rappresenta un’opportunità straordinaria per i collezionisti di arte e fan di Elton John di possedere un pezzo della sua ricca storia. Le opere d’arte e gli oggetti messi all’asta non solo rappresentano il talento e l’influenza di Elton John nel mondo della musica, ma anche il suo profondo legame con la città di Atlanta. La casa di Atlanta è stata la sua base negli Stati Uniti per molti anni, ed è stata testimone di momenti significativi nella sua vita e nella sua carriera.

Non perdete l’occasione di partecipare a queste vendite storiche e di portare a casa un pezzo della storia di Elton John. Le aste si svolgeranno sia dal vivo che online, offrendo a tutti la possibilità di partecipare.

About The Author