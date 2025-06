Emergenza Estate! I consigli dell’esperto Cristiano Russo per arrivare alle vacanze con capelli sani e luminosi

Ultimo aggiornamento il 23 Giugno 2025 by Emiliano Belmonte

Con l’arrivo dell’estate, la voglia di leggerezza, sole e libertà si riflette anche nei capelli. Ma spesso la bella stagione coincide con un momento critico per la nostra chioma: capelli sfibrati, stinti, pieni di doppie punte, con la ricrescita evidente o reduci da decolorazioni aggressive. Come rimettere tutto in sesto prima di partire per le vacanze – o anche solo per affrontare l’estate in città, ma con stile?

Lo abbiamo chiesto a Cristiano Russo, hair stylist romano che, insieme al padre Franco, guida con successo i saloni “Franco e Cristiano Russo” nel cuore di Roma.

Cristiano, l’estate è un momento delicato per i capelli. Da dove si parte per affrontarla al meglio?

«Il primo passo è fare una valutazione onesta della salute dei capelli. Se sono sfibrati, pieni di doppie punte o molto rovinati, la scelta migliore è tagliare. Magari non serve un cambio radicale, ma un taglio tecnico ben fatto può rigenerare la chioma e dare subito un aspetto più sano e curato.»

Molti vogliono schiarire i capelli prima di andare in vacanza. È una buona idea?

«Dipende dalla situazione. Se i capelli stanno bene e durante l’anno sono stati curati con attenzione, si può fare quasi tutto. Ma se sono già provati o maltrattati, sconsiglio schiariture forti prima dell’estate, sia che si vada al mare che in montagna. Il sole, il cloro, la salsedine o l’aria secca tendono a danneggiare ulteriormente i capelli trattati. In questi casi è meglio rimandare a settembre la schiaritura, quando torniamo con più tempo per ricostruire e nutrire.»

E il colore? Si può fare in sicurezza anche d’estate?

«Assolutamente sì. Le tinture di ultima generazione sono formulate per rispettare la fibra capillare. È ora di abbandonare lo stereotipo secondo cui “le tinte rovinano i capelli”. Se ci si affida a personale qualificato e si usano prodotti professionali, si può colorare in tutta sicurezza, anche durante i mesi estivi.»

Quale colore consigli per l’estate 2025?

«Se quest’estate per dare luce al viso senza stravolgere tuo look, consiglio di puntare sul Magic Blond. È un biondo personalizzato, che ho studiato per adattarsi all’incarnato e creare riflessi naturali e luminosi. Il trucco è tutto nella tecnica: schiariture delicate, prodotti di alta qualità e tanta attenzione alla salute del capello. il segreto del successo è scegliere sempre un colore su misura, che valorizzi e faccia sentire bene, non solo in vacanza ma ogni giorno».

Cosa fare se a giugno i capelli sono in cattivo stato? C’è un rimedio rapido prima di partire?

«Certo. In salone possiamo intervenire con un trattamento d’urto ristrutturante, specifico per il tipo di danno. L’ideale è abbinarlo a un rituale rigenerante e una buona idratazione profonda. Poi si continua a casa con prodotti mirati: shampoo delicati, maschere nutrienti, oli leggeri. L’importante è seguire un piccolo protocollo di mantenimento, semplice ma costante.»

Un consiglio fondamentale per proteggere i capelli durante le vacanze?

«Mai dimenticare il solare per capelli! È il miglior alleato per mantenere il colore lucido, evitare che i capelli si secchino e proteggerli dai raggi UV. Si può scegliere un olio leggero o uno spray invisibile, l’importante è applicarlo ogni giorno prima dell’esposizione. E dopo il bagno, sempre risciacquare con acqua dolce.»

Per chi resta in città, ma vuole comunque sentirsi bene con i propri capelli?

«L’estate non è solo mare o montagna: anche chi resta a casa può e deve prendersi cura di sé. Basta poco per sentirsi in ordine: un taglio fresco, un colore luminoso, un tocco di stile che fa la differenza. L’importante è non trascurarsi. Con i prodotti giusti e qualche accorgimento, anche la città può diventare il nostro luogo di vacanza… almeno davanti allo specchio!»

Un ultimo consiglio da esperto?

«La cura dei capelli non parte solo dai prodotti, ma anche da ciò che mettiamo nel piatto. Spesso ci dimentichiamo che capelli sani nascono da dentro: un’alimentazione ricca di proteine, omega 3, vitamine del gruppo B, zinco e ferro è fondamentale. Idratarsi bene e mangiare in modo equilibrato fa più miracoli di qualsiasi maschera.»

Affrontare l’estate con capelli sani e belli è possibile, basta agire per tempo e affidarsi ai consigli giusti. Il segreto? Un mix di trattamenti mirati, buone abitudini e tanta voglia di sentirsi bene. E per questo, parola di Cristiano Russo, c’è sempre una soluzione su misura.