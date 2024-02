"Emergenza sostanze chimiche in ex-tintoria a Milano: appello ai residenti" - avvisatore.it

Sversamento di sostanze chimiche a Gratosoglio: precauzioni richieste ai residenti

I vigili del fuoco di Milano hanno richiesto ai residenti della zona di Gratosoglio di non uscire di casa a causa di uno sversamento di sostanze chimiche avvenuto in una ex tintoria. Gli agenti hanno rilevato la presenza di ammoniaca, acido muriatico e acqua ossigenata, che hanno creato una nube di vapori rendendo l’aria irrespirabile nella zona.

Intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine

I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente sul posto con cinque mezzi, tra cui il nucleo Nbcr, specializzato nella gestione di emergenze chimiche. Il loro obiettivo principale è ridurre la diffusione delle sostanze chimiche nell’ambiente. Inoltre, è stata attivata l’Arpa (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) per valutare il livello di saturazione dell’aria e monitorare la situazione. Sono presenti anche la polizia di Stato e la polizia locale per garantire la sicurezza della zona.

Precauzioni necessarie per i residenti

Le autorità hanno invitato i residenti di Gratosoglio a rimanere all’interno delle proprie abitazioni per evitare l’esposizione ai vapori chimici. Questa misura precauzionale è stata adottata per garantire la sicurezza e la salute della popolazione. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni delle autorità e non uscire di casa fino a quando la situazione non sarà completamente risolta.

