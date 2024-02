Emma Marrone coinvolta in un gossip sul triangolo con Tedua e Bresh: tutti i dettagli

Emma Marrone e Tedua: la serata insieme che ha scatenato il gossip

Durante la settimana del Festival di Sanremo 2024, Emma Marrone ha catturato l’attenzione non solo per le sue esibizioni sul palco, ma anche per alcune dichiarazioni che hanno acceso i riflettori del mondo del gossip. In un’intervista a Fanpage.it, la cantante ha confessato di essere rimasta affascinata da Mario Molinari, noto come Tedua.

Emma Marrone ammette il suo interesse per Tedua

In un’intervista rilasciata a Fanpage.it, Emma Marrone ha ammesso di essere rimasta colpita dalla bellezza di Tedua, dichiarando di aver avuto “pensieri impuri” nei suoi confronti. Tuttavia, ha anche sottolineato la differenza di età tra loro come un ostacolo. Ma sembra che le cose siano cambiate dopo la conclusione del Festival di Sanremo.

Emma Marrone e Tedua ballano e cantano insieme

Dopo la finale del Festival, gli artisti hanno festeggiato all’after party. Sono emersi video online in cui si vede Emma Marrone molto allegra ballare sul tavolo del locale al ritmo della sua canzone “Apnea”. In un altro video, si vede Emma intonare “Sere nere” di Tiziano Ferro insieme a vari colleghi, tra cui anche Tedua. Questi video hanno alimentato il gossip, poiché sembrava che Emma e Tedua avessero una grande intesa durante la serata.

Tuttavia, nonostante i rumors, sembra che si tratti solo di speculazioni. Tedua avrebbe già una fidanzata, anche se il suo nome è tenuto segreto. Inoltre, Emma e Tedua hanno una differenza di età di 10 anni. Al momento, sembra che si tratti solo di una voce di corridoio.

Bresh: il terzo incomodo tra Emma e Tedua?

Durante il Festival di Sanremo, Andrea Brasi, noto come Bresh, è stato ospite sulla nave da crociera ancorata al largo di Sanremo. Durante la serata delle cover e dei duetti, Bresh ha fatto un’incredibile performance insieme a Emma Marrone, omaggiando Tiziano Ferro con un medley dei suoi brani più celebri.

La presenza di Bresh all’after party ha alimentato ulteriori speculazioni su possibili dinamiche tra Emma e Tedua. Tuttavia, è importante sottolineare che Andrea è ancora fidanzato con la tiktoker Elisa Maino. Quindi, al momento, non sembra esserci un triangolo amoroso tra i tre artisti, anche se non si può escludere che in futuro possa nascere qualcosa.

In conclusione, la serata insieme di Emma Marrone e Tedua durante l’after party del Festival di Sanremo ha scatenato il gossip, ma al momento sembra che si tratti solo di speculazioni. Tedua ha già una fidanzata e la differenza di età tra lui e Emma potrebbe rappresentare un ostacolo. Inoltre, la presenza di Bresh ha aggiunto ulteriore interesse, ma al momento sembra che sia ancora fidanzato con Elisa Maino. Resta da vedere cosa riserverà il futuro per questi tre artisti.

