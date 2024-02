Emma Marrone innamorata di un cantante ospite a Sanremo: scopriamo di chi si tratta

Emma Marrone: la sua quarta volta a Sanremo

Emma Marrone è tornata in gara a Sanremo per la sua quarta volta con il brano “Apnea”. La cantante ha conquistato consensi di pubblico e stampa, ma non solo. Il suo look rosa sgargiante sul palco dell’Ariston ha scatenato un’onda di entusiasmo sui social, attirando una pioggia di elogi e complimenti.

Emma Marrone confessa una cotta per Tedua

In un’intervista a Fanpage, Emma Marrone ha confessato di avere una cotta per un noto cantante ospite a Sanremo quest’anno: Tedua. L’artista ha ammesso di aver avuto dei pensieri impuri dopo averlo incontrato e ha cercato più dettagli su di lui, scoprendo che è dieci anni più giovane di lei. Nonostante la differenza di età, Emma ha ammesso di essersi innamorata e ha dichiarato di non avere niente da perdere.

La possibile coppia Emma Marrone – Tedua

Il video dell’intervista di Emma Marrone ha fatto il giro del web, suscitando l’entusiasmo dei fan che hanno iniziato a “shippare” la possibile coppia. Tuttavia, sembra che i fan debbano rassegnarsi, poiché Tedua sembra essere felicemente fidanzato con l’influencer Carlotta Carboni. Nonostante ciò, resta da vedere se il rapper risponderà alla dichiarazione di Emma. Per scoprirlo, bisognerà attendere le prossime giornate del Festival di Sanremo.

