“Emma Marrone sorprende tutti con un bacio appassionato: l’imbarazzo si diffonde”

Giuliano Sangiorgi sorprende Emma Marrone al Festival di Sanremo 2024

Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2024, il cantante dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi, ha fatto parlare di sé con un gesto inaspettato nei confronti dell’amica e collega Emma Marrone. Dopo essere sceso dalla scalinata dell’Ariston, prima di esibirsi, Sangiorgi si è avvicinato a Emma e ha scherzosamente dichiarato: “Mi stava baciando in bocca“. Questo improvviso commento ha lasciato Emma un po’ spaesata, evidentemente non si aspettava una simile uscita. Ma non è finita qui. Prima di iniziare a cantare, Sangiorgi si è rivolto nuovamente a Emma chiedendole: “Ma ti posso baciare?“. E senza esitazione, le ha dato un bacio sulla bocca.

L’imbarazzo di Emma Marrone

L’imbarazzo di Emma Marrone era evidente, non sapeva come reagire a questa situazione inaspettata. Il gesto scherzoso di Sangiorgi ha messo in evidenza la loro amicizia, che va oltre il semplice rapporto professionale. I due artisti hanno trascorso anche momenti di vacanza insieme in passato. Tuttavia, nonostante le speculazioni dei fan sui social, non c’è nulla di romantico tra loro. Entrambi sono single e hanno una relazione amichevole.

La situazione sentimentale di Emma Marrone e Giuliano Sangiorgi

Giuliano Sangiorgi è da anni legato sentimentalmente alla sceneggiatrice e scrittrice Ilaria Macchia, con cui ha una figlia di nome Stella, nata nel 2018. La coppia ha sempre mantenuto la loro relazione privata e non si sono mai sposati.

D’altra parte, Emma Marrone è sempre single e ha recentemente ribadito che non considera un problema non avere un compagno di vita al momento. Ha dichiarato: “So bastarmi anche da sola“. Emma ha sottolineato che non ha bisogno di un uomo per sentirsi completa e indipendente. Tuttavia, non esclude la possibilità di innamorarsi se dovesse incontrare la persona giusta. Per ora, l’indipendenza è la sua priorità.

In conclusione, il gesto scherzoso di Giuliano Sangiorgi nei confronti di Emma Marrone al Festival di Sanremo 2024 ha suscitato sorpresa e imbarazzo. Tuttavia, la loro relazione è puramente amichevole e entrambi sono concentrati sulle rispettive vite personali e professionali.

