Emma Marrone, Tedua e la rivalità che scatena il gossip

Emma Marrone e Tedua: la serata insieme dopo Sanremo

Dopo la finale del Festival di Sanremo, sembra che tra Emma Marrone e Tedua stia nascendo qualcosa di più di una semplice amicizia. I due cantanti avevano già rivelato di provare attrazione reciproca, nonostante Emma avesse espresso il suo dispiacere per la differenza di età tra loro. Tuttavia, nella notte della proclamazione della vincitrice Angelina Mango, Emma e Tedua sono stati beccati insieme.

La festa post-Sanremo e la presenza di Tedua

Sabato 10 febbraio, subito dopo la proclamazione della vincitrice, si sono tenute numerose feste a cui hanno partecipato molti cantanti presenti a Sanremo e non solo. Tra i video che stanno diventando virali sui social, si può vedere Emma scatenata con occhiali da sole, mentre balla sui banconi. Accanto a lei, per tutta la serata, c’era anche Tedua, come dimostrano i numerosi video che li ritraggono insieme.

La rivalità con Maddalena Svevi e il triangolo amoroso

Secondo indiscrezioni, Tedua era conteso anche da un’altra ragazza: la ballerina Maddalena Svevi, partecipante ad Amici 22. Così, Emma si ritrova già una rivale in amore, nonostante la sua intimità e affiatamento con Tedua. Durante la serata, era presente anche Bresh, che ha accompagnato Emma nella performance delle cover. Alcuni sostengono che il vero triangolo amoroso sia tra Emma, Tedua e Bresh, anche se quest’ultimo risulta essere fidanzato con Elisa Maino.

Durante un’intervista con Mara Venier, Emma ha ammesso di non aver dormito per niente e di essersi divertita molto durante la serata post-Sanremo. La conduttrice ha insinuato che avesse passato la serata con una persona in particolare, e la cantante ha sorriso, lasciando spazio a ulteriori speculazioni. Emma ha anche ammesso di aver fatto “incontri carini”.

La rivelazione di Emma su Tedua

Pochi giorni fa, Emma ha confessato di aver conosciuto Tedua e di aver avuto “pensieri impuri su di lui”. Successivamente, ha controllato la sua età su Wikipedia e ha scoperto che è dieci anni più giovane di lei, essendo del 1994. Nonostante ciò, Tedua non ha esitato a fare i suoi complimenti ad Emma, suggerendo che l’interesse tra i due sia reciproco.

Durante il Festival di Sanremo, Tedua è salito sul palco per esibirsi sulla nave da crociera, sia nella prima che nell’ultima serata. Alla fine di tutto, si è ritrovato a fare serata con Emma. Ora resta da vedere se questa storia d’amore nascerà davvero.

