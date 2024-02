Emma Stone collabora di nuovo con Yorgos Lanthimos per un nuovo film

Emma Stone in trattative per il remake di Save the Green Planet

Emma Stone, fresca vincitrice del premio come miglior attrice ai Bafta per il film “Povere Creature!”, potrebbe presto tornare a collaborare con il regista Yorgos Lanthimos nel remake in lingua inglese della commedia di fantascienza sudcoreana “Save the Green Planet”. Secondo quanto riportato da Variety, le trattative sono in corso e le riprese dovrebbero avere luogo durante l’estate in Gran Bretagna e New York. Il film sarà basato su una sceneggiatura di Will Tracy, noto per aver lavorato a progetti come “Succession” per HBO e “The Menu” per Searchlight.

La trama di “Save the Green Planet” ruota attorno a un giovane disilluso che decide di rapire e torturare un uomo d’affari, convinto che faccia parte di un’invasione aliena.

Se l’accordo andrà in porto, questa sarebbe la sesta collaborazione tra Emma Stone e Yorgos Lanthimos. Nonostante non abbia il ruolo principale, l’attrice potrebbe aggiungere un’altra interessante interpretazione al suo curriculum. I due hanno già lavorato insieme in “La Favorita” e presto saranno sul grande schermo con “Kinds of Kindness”, un’antologia che vede nel cast anche Jesse Plemons, Willem Dafoe e Margaret Qualley.

Successo di “Povere Creature!” e prossima corsa agli Oscar

Mentre le trattative per il nuovo progetto sono in corso, “Povere Creature!” continua a riscuotere successo e ad accumulare riconoscimenti. Il film ha ricevuto undici nomination agli Oscar, tra cui miglior film, regia, attrice e attore non protagonista. La vittoria di Emma Stone come migliore attrice protagonista ai Bafta conferma il talento e la versatilità dell’attrice, consolidando ulteriormente la sua posizione nel panorama cinematografico internazionale.

La Stone ha dimostrato ancora una volta di essere una delle attrici più talentuose e versatili della sua generazione, ha commentato un insider del settore.

Con un futuro ricco di progetti interessanti e riconoscimenti in arrivo, Emma Stone si conferma come una presenza imprescindibile nel mondo del cinema, pronta a stupire il pubblico con ogni nuova interpretazione.

Conclusioni

Emma Stone si prepara a un’altra possibile collaborazione con il regista Yorgos Lanthimos nel remake di “Save the Green Planet”, mentre continua a riscuotere successo con “Povere Creature!” e a collezionare nomination agli Oscar. La sua carriera brillante e variegata la conferma come una delle attrici più talentuose e apprezzate del momento, pronta a affrontare sfide sempre nuove e a regalare al pubblico interpretazioni indimenticabili.

About The Author