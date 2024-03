Emma Stone: un trionfo agli Oscar con stile e contrattempi

Emma Stone si distingue sul palco degli Oscar di Los Angeles, ricevendo l’ambita statuetta che la consacra ma non senza imprevisti!

L’emozione è palpabile quando l’attrice, radiosa, ritira il premio con il suo abito che, però, mostra uno spiacevole inconveniente sul retro a causa di una zip capricciosa che sembra essersi inceppata durante la serata.

Il divertente episodio ha una spiegazione curiosa: la zip del corpetto ha ceduto durante un balletto con il collega Ryan Gosling, poco prima della premiazione. Con un sorriso, la stessa Emma Stone scherza dicendo: “La colpa è di Gosling”.

Nonostante l’imprevisto, sia l’attrice che il “Ken contemporaneo” Gosling ricevono ulteriori lodi per il loro spirito spensierato. Merita un applauso anche la scelta del total look verde menta, una nuance di tendenza per la prossima stagione primavera/estate 2024.

Per il momento della consacrazione agli Oscar, Emma Stone opta per un abito su misura con un top a peplo, creazione esclusiva di Louis Vuitton. Un voto alto a tutto tondo per l’abito e per l’atteggiamento autoironico della talentuosa attrice.