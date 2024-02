Emozioni e sorprese nel daytime di Amici 23

Amici 23 fa ritorno su Canale Cinque con un nuovo daytime che porta con sé emozioni forti e sorprese per gli allievi del programma condotto da Maria De Filippi. Durante la puntata precedente, abbiamo assistito all’approdo al Serale di Lucia, Marisol e Mida, mentre Malia è stato eliminato proprio alle porte della fase successiva.

Le emozionanti telefonate e i nuovi compiti degli allievi

Durante l’episodio odierno, uno dei momenti più toccanti è stato quando Petit ha ricevuto una chiamata speciale da suo padre. Con voce commossa, il genitore ha dichiarato di essere emozionato ogni volta che sente cantare il figlio e di essere orgoglioso di aver contribuito a realizzare il suo sogno. Petit, a sua volta, ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto, evidenziando il prezioso ruolo giocato dal padre nella sua crescita artistica.

Lucia, invece, ha ringraziato con entusiasmo Emanuel Lo per averla scelta per il Serale, manifestando la sua determinazione nel voler onorare l’opportunità ricevuta. Anche lei ha ricevuto una chiamata dai genitori, che l’hanno esortata a essere orgogliosa dei suoi successi. Nel frattempo, Sarah ha ricevuto un nuovo compito da parte di Anna Pettinelli: preparare l’esibizione di “Let me entertain you” di Robbie Williams, una sfida che metterà alla prova la sua personalità e capacità di intrattenimento. Sarah si è mostrata determinata a dare il massimo nonostante le difficoltà.

Mida, infine, ha vissuto un momento commovente quando ha ricevuto una chiamata dalla mamma, che ha elogiato i progressi del figlio e la sua costante crescita artistica. Le telefonate emozionanti e i nuovi compiti assegnati agli allievi di Amici 23 promettono scintille e momenti indimenticabili nel percorso verso il successo e l’affermazione nel mondo della musica e della danza.