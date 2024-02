Emozioni sul mare: scopri i top eventi di febbraio al Frontemare di Rimini

Il venerdì sera al TOP Club sarà un’elegante serata di “Gran Galà”. La cena inizia alle 21:00 con un menu appositamente preparato per accontentare sia gli amanti del pesce che della carne, o un ricco buffet. Durante lo Show Dinner, le ragazze della TopMiss Agency sfileranno per la presentazione del concorso “Miss Grand International Italy Emillia Romagna”. A partire dalle 23:30, il dj set di Gianni Morri e Max Monti, con la voce di Alex F, garantirà un’esperienza musicale indimenticabile. Gianni Morri, rinomato dj italiano, è un ospite regolare del locale, con collaborazioni nei più prestigiosi club italiani.

Sabato 24 Febbraio: Sweet Dreams

Sabato sera è dedicato all’evento “Sweet Dreams”. La serata inizia alle 20:30 con una cena gourmet, seguita dal concerto live della band Dejavu e dal dj set di Fabrizio Fratta, Giovanni Lombardo e Giuseppe Mesce. Il vocalist Walter Massa, direttamente da Radio Studio Più, intratterrà il pubblico con la sua voce fino a tarda notte.

Domenica 25 Febbraio: Apericena Latina “La Salsa Vive Anni ‘90”

Il weekend si conclude domenica sera con la famosa Apericena Latina “La Salsa Vive Anni ‘90”. A partire dalle 19:00, gli ospiti potranno gustare un ricco buffet e drink inclusi. La serata continuerà con la musica di Romoletto Dj e, nel privè, il dj set di Mauro Catalini con l’animazione UrbanItaly.

Frontemare, il Regno del Divertimento a Rimini, offre un'esperienza unica. Situato in una posizione privilegiata di fronte al mare della Riviera, il locale è ideale per dinner party, serate a tema, concerti live e dj set. Aperto ogni venerdì, sabato e domenica, Frontemare vi aspetta per vivere momenti indimenticabili. Per prenotazioni e informazioni:

Indirizzo: Viale Principe di Piemonte 30, Rimini.
Telefono: +39 0541478542
Sito Web: www.frontemarerimini.com

Indirizzo: Viale Principe di Piemonte 30, Rimini.

Viale Principe di Piemonte 30, Rimini. Telefono: +39 0541478542

+39 0541478542 Sito Web: www.frontemarerimini.com

