“Endless Love (Kara Sevda)”: Guida alla Visione in Italia

La tanto attesa serie “Endless Love” fa il suo debutto in Italia su Canale 5. Conosciuta anche come “Kara Sevda”, i fan potranno seguire le vicende sin dal primo episodio italiano programmato per lunedì 11 marzo 2024. Scopriamo insieme dove e come godere di questa coinvolgente soap opera turca.

Endless Love: Esclusiva su Canale 5

La serie “Endless Love“, conosciuta come “Kara Sevda”, va in onda in esclusiva su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 14:10. Questo nuovo programma si aggiunge alla programmazione prendendo il posto di “Terra Amara”, promettendo di conquistare il pubblico con la sua trama avvincente e i personaggi indimenticabili.

Endless Love su Altri Canali: La5 e Mediaset Infinity

Se la trasmissione su Canale 5 non è comoda per te, non preoccuparti, ci sono altre opzioni per goderti “Endless Love – Kara Sevda“. A partire da sabato 16 marzo 2024, la serie sarà in replica su La5 alle 8:20, offrendo un’opportunità per i fan che hanno perso la messa in onda originale su Canale 5.

Accesso On-Demand con Mediaset Infinity

Se preferisci guardare i tuoi show in modo più flessibile, Mediaset Infinity ti offre la possibilità di vedere “Endless Love” in streaming on-demand. Sia che tu voglia rivedere gli episodi già trasmessi su Canale 5 o seguire la soap in diretta come su Netflix, Mediaset Infinity soddisferà le tue esigenze di visione personalizzata.

Endless Love: Disponibile Anche su Dispositivi Mobili

Con Mediaset Infinity, puoi goderti “Endless Love” non solo sul tuo computer o Mac in modalità browser, ma anche scaricando l’applicazione su smartphone e tablet. Questa versatilità ti consente di seguire le emozionanti vicende ovunque tu sia, offrendoti la possibilità di immergerti completamente nella trama appassionante della serie turca.

Visione in Diretta su Mediaset Infinity

Per i fan più affezionati che non vogliono perdersi nemmeno un episodio, Mediaset Infinity permette di seguire “Endless Love” in diretta su Canale 5, garantendo un’esperienza televisiva coinvolgente e senza interruzioni. Non perdere l’appuntamento quotidiano con la soap turca, disponibile su Mediaset Infinity per soddisfare le esigenze dei suoi spettatori più appassionati.