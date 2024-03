Endless Love: La Serie Tv Turca che ha Conquistato il Mondo

La serie tv turca Endless Love, conosciuta in patria come Kara Sevda, ha debuttato in prima visione assoluta su Canale 5 a partire dall’11 marzo 2024, suscitando un enorme interesse in tutto il globo. Diretta da Hilal Saral e sceneggiata da Özlem Yılmaz e Burcu Görgün, la serie vanta un totale di 74 emozionanti episodi suddivisi in due stagioni, originariamente trasmessi su Star Tv dal 14 ottobre 2015 al 21 giugno 2017.

La Diversa Durata degli Episodi in Italia

Una particolarità della trasmissione di Endless Love in Italia risiede nella differenza di durata degli episodi rispetto alla versione originale. Mentre in Turchia ogni episodio durava tra i 120 e i 140 minuti, le puntate trasmesse su Canale 5 hanno una durata ridotta a circa 25-30 minuti ciascuna. Questo ha portato a una diversa suddivisione degli episodi in base alla loro lunghezza.

Opzioni per Rivedere gli Episodi

Se ti sei perso la messa in onda in diretta su Canale 5, ci sono diverse opzioni a tua disposizione per recuperare i passaggi che hai perso e immergerti ancora una volta nella magia di Endless Love.

Le Repliche su La5

Una possibilità per recuperare gli episodi persi è sintonizzarsi su La5, canale 30 del digitale terrestre, che trasmette le repliche di Kara Sevda ogni sabato mattina alle ore 8:20. Questo appuntamento settimanale ti permetterà di recuperare gli episodi che ti sei perso durante la settimana e rivivere le emozioni della saga.

Endless Love in Streaming su Mediaset Infinity

Per coloro che preferiscono seguire le proprie serie tv in streaming, Mediaset Infinity offre la possibilità di vedere Endless Love in qualsiasi momento. Il servizio gratuito di Mediaset permette di accedere alle puntate della serie non appena finiscono di andare in onda in diretta televisiva, offrendo la flessibilità di guardare i tuoi episodi preferiti on-demand e senza interruzioni.