Endless Love: la storia di un amore eterno

Un incontro casuale sull’autobus tra Kemal e Nihan dà il via a una storia d’amore travolgente. Kemal, proveniente da umili origini, si innamora perdutamente della giovane Nihan, appartenente a una famiglia ricca. Tuttavia, il destino li separa quando Nihan è costretta a sposare il facoltoso Emir Kozcuoglu per salvare la famiglia dalla bancarotta. Dopo cinque lunghi anni, i due amanti si ritroveranno, affrontando le sfide del destino. La serie turca Endless Love, vincitrice dell’International Emmy Award, regala emozioni intense e colpi di scena imperdibili, con attori del calibro di Kerem Alisik nel ruolo di Fekeli in Terra Amara.

Il debutto di Endless Love su Canale 5

La nuova serie turca Endless Love farà il suo debutto su Canale 5 il 11 marzo alle 14.10, con episodi in onda dal lunedì al venerdì e un appuntamento il sabato alle 14.30. Per gli appassionati che preferiscono lo streaming, la serie sarà disponibile anche su Mediaset Infinity, la piattaforma che consente di guardare i programmi Mediaset in qualsiasi momento.

Scopri di più su Endless Love !

Approfondisci la conoscenza sugli attori e sulle intricate trame della serie che conta ben 74 episodi distribuiti in due stagioni. Inoltre, per la versione internazionale con episodi della durata di circa 40 minuti, sono previste ben 240 puntate della dizi Kara Sevda. La serie, scritta da Özlem Yılmaz, Anıl Eke e Burcu Görgün, è diretta da Hilal Saral e prodotta da Kerem Çatay per Ay Yapım.

Endless Love disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Per coloro che desiderano vedere Endless Love in streaming, Mediaset Infinity è la soluzione ideale. Tutti gli episodi della serie turca saranno accessibili su questa piattaforma, sia nella versione originale sottotitolata che in quella doppiata in italiano. Mediaset Infinity offre un ampio ventaglio di contenuti, dai film alle serie TV, dai cartoni animati ai reality show, permettendo a tutti di godere dei propri programmi preferiti in modo gratuito e senza limiti di visione.