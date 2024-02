Energia A2A: Sicilia strategica per il gruppo

A2A Energia: Presentazione del Report sulla Liberalizzazione del Mercato Elettrico a Palermo

Questa mattina, A2A Energia ha organizzato un evento a Palermo per presentare il report ‘Chi tutela? Come funzionerà il mercato elettrico dopo la liberalizzazione’, realizzato dall’Istituto Bruno Leoni (IBL) in collaborazione con A2A. Carlo Stagnaro, direttore delle ricerche di IBL, ha illustrato le nuove dinamiche di mercato, i vantaggi della concorrenza e le forme di protezione per i consumatori. L’obiettivo è chiarire le opportunità offerte dalla liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica e guidare i siciliani nel passaggio al libero mercato.

Carlo Stagnaro, direttore delle ricerche di IBL, ha sottolineato: “Il nuovo regime non comporterà aumenti tariffari: le condizioni economiche saranno rese note nel mese di giugno e saranno uniformi in tutta Italia.”

A2A Energia: Consolidamento della Presenza in Sicilia

A2A Energia si è aggiudicata i lotti per la fornitura, a partire dall’1 luglio, dei clienti domestici non vulnerabili delle province di Palermo, Agrigento, Trapani e Caltanissetta. Con oltre 800mila clienti aggiudicati negli ultimi tre anni, A2A rafforza la sua presenza su tutto il territorio nazionale. In Sicilia, il numero delle utenze servite da A2A sale a 260.000, posizionando la regione al secondo posto per numero di forniture gestite dalla società. Il passaggio al Servizio Tutele graduali avverrà senza interruzioni di fornitura e senza aumenti tariffari.

Andrea Cavallini, presidente e amministratore delegato di A2A Energia, ha dichiarato: “Con i risultati delle aste A2A rafforza la sua presenza in Sicilia, che si conferma un territorio strategico per il gruppo diventando la seconda regione in Italia per numero di clienti serviti.”

A2A Energia: Supporto ai Cittadini Siciliani nel Passaggio al Mercato Libero dell’Energia

A2A ha predisposto diversi strumenti per supportare i cittadini siciliani nel passaggio al mercato libero dell’energia. Oltre ai canali tradizionali come il call center, il sito e l’app MyA2A, sono disponibili oltre cento punti fisici per servizi di vendita e assistenza. Con l’apertura imminente di un nuovo ‘Spazio A2A Palermo’ e di nuovi touch-point, la presenza del gruppo si estenderà ulteriormente nei prossimi mesi, garantendo un supporto capillare sul territorio.

Dall’azienda si sottolinea: “I recenti esiti delle aste e l’aumento significativo del numero di utenze servite consolidano il ruolo di primario operatore energetico di A2A in Sicilia. La Life Company si conferma un player strategico per accompagnare l’isola nella transizione ecologica.”

