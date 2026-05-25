Energia e costi alle stelle: FEOLI chiede all’Unione Europea maggiore flessibilità sul patto di stabilità

Ultimo aggiornamento il 25 Maggio 2026 by Emiliano Belmonte

Il tema dell’energia torna al centro del dibattito europeo dopo il nuovo aumento dei costi di gas, carburanti e petrolio causato dalle tensioni internazionali. Secondo Enrico Folgori, presidente di FEOLI (Federazione Europea Operatori della Logistica Integrata), l’Unione Europea starebbe assumendo un atteggiamento “incomprensibile” nei confronti della richiesta avanzata dal governo italiano di rivedere il patto di stabilità per affrontare l’emergenza energetica.

Crisi energetica: pesano guerra in Ucraina e tensioni in Iran

L’attuale scenario internazionale continua infatti a generare forti ripercussioni sui mercati energetici. Alla guerra in Ucraina si aggiunge ora la crisi iraniana, che ha provocato un ulteriore incremento dei prezzi del greggio, del gas e dei carburanti.

Un aumento che rischia di colpire direttamente famiglie, imprese e soprattutto il settore della logistica, fortemente dipendente dai costi energetici e dal prezzo dei trasporti.

Secondo FEOLI, la situazione richiederebbe interventi straordinari e misure eccezionali da parte delle istituzioni europee.

FEOLI: “Serve una revisione del patto di stabilità sulle spese energetiche”

Folgori sostiene la proposta del governo italiano di rivedere temporaneamente il patto di stabilità limitatamente alle spese energetiche, consentendo agli Stati membri di sostenere economicamente famiglie e imprese senza essere penalizzati dai vincoli europei di bilancio.

“La richiesta di Palazzo Chigi va incontro alle esigenze reali del sistema economico”, sottolinea FEOLI, ricordando come la stessa federazione abbia più volte sollecitato Bruxelles ad adottare provvedimenti straordinari per affrontare una crisi definita eccezionale.

Logistica e imprese tra i settori più colpiti dal caro energia

L’aumento dei costi energetici sta incidendo in maniera significativa sul comparto della logistica integrata. Trasporto merci, distribuzione e approvvigionamenti stanno registrando rincari che rischiano di tradursi in aumenti generalizzati dei prezzi e in ulteriori difficoltà per le imprese italiane ed europee.

Per questo motivo FEOLI ritiene necessario un cambio di approccio da parte dell’Unione Europea, soprattutto in una fase in cui la competitività economica del continente appare sempre più sotto pressione.

“Assurdo distinguere tra spese per la difesa ed energia”

Uno dei punti più critici evidenziati da Folgori riguarda la differenza di trattamento tra spese per la difesa e spese energetiche.

Secondo il presidente di FEOLI, aprire alla possibilità di deroghe sul patto di stabilità per gli investimenti militari ma non per sostenere il sistema energetico europeo rappresenterebbe una scelta “assurda”.

La richiesta rivolta alla Commissione Europea è quindi quella di trovare “un punto di equilibrio accettabile” per garantire stabilità economica e tutela sociale a cittadini e imprese.

Energia e tenuta sociale: la sfida europea dei prossimi mesi

Il tema dell’energia continuerà probabilmente a rappresentare una delle principali sfide economiche europee nei prossimi mesi. Il rischio di nuovi rincari potrebbe infatti compromettere la crescita economica e aumentare le difficoltà per famiglie e aziende.

In questo contesto, il confronto tra governo italiano e istituzioni europee sul patto di stabilità potrebbe diventare decisivo per definire le future strategie economiche del continente e le misure di sostegno al sistema produttivo.