Ermal Meta ricorda il podio con Fedez a Sanremo: l’affondo al rapper

Il 74esimo Festival di Sanremo: l’addio di Amadeus e i ricordi dei fan

Questa sera, martedì 6 febbraio, ha preso il via il 74esimo Festival di Sanremo, l’ultimo per Amadeus come direttore artistico. Dopo anni di grande successo, il conduttore lascia l’Ariston, ma non prima di aver trasformato radicalmente l’evento, coinvolgendo un vasto pubblico italiano di tutte le età. Mentre Amadeus si impegna nella conduzione della prima serata, sui social i fan iniziano a ricordare gli eventi cult dei suoi cinque Festival. In particolare, il blogger Fran Altomare ha voluto sottolineare le migliori canzoni degli anni passati, evidenziando come alcune di esse siano state ingiustamente sottovalutate.

La controversia su “Amare” e la risposta di Ermal Meta

Altomare ha menzionato il brano “Amare” de La Rappresentante di Lista, che nel 2021 si è classificato all’undicesimo posto. “Anche in questo caso sarebbe stato giusto sequestrarvi il cellulare, visto che avete preferito Ermal Meta”, ha scritto. Infatti, Ermal Meta si è piazzato sul podio, al terzo posto, con la canzone “Un milione di cose da dirti”. Questa posizione ha suscitato molte critiche e ancora oggi alcuni la considerano ingiusta. Dopo anni di silenzio, Ermal Meta ha deciso di rispondere al tweet di Altomare. Non solo, ha anche lanciato una frecciata ai suoi compagni di podio, Fedez e Francesca Michielin, insieme ai Maneskin, vincitori del primo posto.

“Che tenerezza quelli che pensano che di quel podio il posto regalato fosse il mio…”, ha scritto Ermal Meta. La domanda sorge spontanea: a chi si riferisce esattamente il cantautore, a Fedez e Michielin o ai Maneskin? Secondo la maggior parte degli utenti, sembra che Ermal abbia voluto prendere di mira proprio Fedez. Tre anni fa, infatti, nacque una forte polemica a causa del secondo posto ottenuto dal rapper, che molti attribuirono agli interventi su Instagram di sua moglie Chiara Ferragni. Questi appelli sui social contribuirono a un notevole salto in classifica, portandolo direttamente sul podio.

La replica di Fedez e l’attesa per la sua risposta

Naturalmente, queste sono solo ipotesi, poiché Ermal Meta non ha menzionato esplicitamente nessuno. Tuttavia, alla luce dei fatti, sembra molto probabile che il cantautore abbia voluto punzecchiare proprio il rapper milanese. Resta da vedere se Fedez deciderà di rispondere al musicista. Non ci resta che aspettare per scoprirlo.

