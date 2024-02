Ernesto critica Brando e Raffaella, voce del popolo

Uomini e Donne: Nuovi scontri in studio tra Brando e le corteggiatrici

La puntata di oggi di Uomini e Donne è stata caratterizzata da nuovi scontri in studio tra il tronista Brando e le sue corteggiatrici. La situazione sembra essere sempre più complicata, con entrambe le ragazze che faticano a capire le azioni del tronista e quest’ultimo che sembra non riuscire a prendere una decisione definitiva.

In particolare, la discussione si è accesa tra Tina Cipollari e Beatriz. Tina ha accusato la corteggiatrice di essere aggressiva e di continuare a fingere di essere una donna vissuta. Beatriz, dal canto suo, ha raccontato la sua storia e ha spiegato di essersi presa cura di sé stessa fin da adolescente, lavorando mentre frequentava la scuola. Ha inoltre ammesso di sentirsi infantile quando prova dei sentimenti.

Anche Raffaella ha preso posizione, affermando che il problema non è né Brando né Beatriz, ma proprio il tronista che cerca conferme che non troverà mai. Il pubblico ha applaudito il discorso della corteggiatrice, convinto che Brando stia solo procrastinando la sua scelta.

Durante la puntata, è intervenuto anche Ernesto Russo, ex corteggiatore di Ida Platano, che ha espresso la sua opinione sul percorso di Brando. Ha sottolineato l’importanza di dare senza pretendere nulla in cambio, indipendentemente dal contesto. Il tronista, imbarazzato, non ha avuto il tempo di rispondere, poiché Maria De Filippi ha preferito cambiare argomento.

Ernesto Russo crea un’atmosfera piccante a Uomini e Donne

Ernesto Russo ha animato lo studio di Uomini e Donne con dettagli piccanti sulla sua vita sentimentale. L’ex corteggiatore, che ha recentemente lasciato la corte di Ida Platano, ha mostrato un forte interesse per Barbara De Santi. Durante la registrazione precedente, le ha proposto di vivere momenti di passione insieme. Tuttavia, c’è un ostacolo: la barba di Ernesto, che Barbara non sopporta.

Russo ha reso il momento piccante e imbarazzante, provocando Tina Cipollari che cercava di immaginare come sarebbero state queste ore di passione con Barbara. Alla fine, la dama ha accettato di uscire con lui e di dargli una possibilità.

La puntata è iniziata con una buona notizia per Gemma Galgani, che ha ricevuto l’interesse del nuovo cavaliere Giancarlo. La dama torinese ha deciso di lasciargli il suo numero e di ballare insieme a lui. Successivamente, si è parlato di Tiziana e Sergio, che stanno iniziando a conoscersi.

Tina Cipollari ha notato l’atteggiamento di Tiziana, che sembra chiudere le conoscenze dopo poche uscite. Ha chiesto alla dama se avesse qualcuno fuori dal programma, ma Tiziana ha negato e ha spiegato che semplicemente preferisce non andare avanti quando non sente la scintilla. Durante la puntata, si è anche parlato di una situazione complicata tra Sergio e Patrizia, che si è sentita ignorata dal cavaliere dopo una loro uscita.

Conclusioni

