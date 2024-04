Errore di fotoritocco: l’incidente di Sofia Goggia sulla cover di un magazine

Nella recente copertina del settimanale “7” del Corriere della Sera, la campionessa di sci Sofia Goggia è stata oggetto di un errore di fotoritocco che ha destato l’ilarità dei lettori online. La sciatrice, ferma a causa di un infortunio alla tibia, è stata ritratta con due piedi sinistri e un braccio extralarge, scatenando così una serie di commenti e meme sui social.

“Il commento ironico di Sofia Goggia”

Di fronte alla buffa situazione, Sofia stessa ha affrontato l’incidente con ironia, condividendo su Instagram un video in cui scherza sul fatto che entrambi i piedi sulla copertina siano sinistri. La campionessa non ha esitato a prendere in giro la situazione dicendo: “Hai visto che mi hanno montato due piedi sinistri?”.

“Le scuse del fotografo”

Il fotografo responsabile dello scatto, Massimo Sestini, ha rilasciato delle scuse ufficiali ammettendo che l’errore di fotoritocco è stato commesso dal suo postproducer senza il suo consenso. Sestini ha chiarito che non gli era stato richiesto alcun intervento di postproduzione dalla redazione del magazine e ha espresso rammarico per quanto accaduto.

“Racconto dell’incidente e paure future di Sofia Goggia”

In un’intervista rilasciata a “Sette”, Sofia Goggia ha condiviso i dettagli della sua caduta durante l’allenamento e le conseguenze che ha dovuto affrontare nei primi giorni dopo l’infortunio. La campionessa ha confessato di aver vissuto momenti di paura e incertezza riguardo al suo ritorno alle gare, ammettendo che la prospettiva di nuovi rischi la terrorizza.

“Vita personale e piani futuri di Sofia Goggia”

Oltre alla sua carriera sportiva, Sofia Goggia ha parlato della sua vita personale e delle sfide che deve affrontare come atleta di alto livello. La campionessa ha ribadito di essere attualmente single e di non avere piani imminenti di maternità, sottolineando le difficoltà che gli sportivi incontrano nel mantenere relazioni stabili a causa dei continui spostamenti e degli impegni legati alla professione.

In questo modo, l’errore di fotoritocco sulla copertina di Sofia Goggia ha acceso il dibattito sul lato umano e vulnerabile degli atleti di élite, mostrando come dietro i successi e i trionfi ci siano anche momenti di fragilità e di sfide personali da affrontare.