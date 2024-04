Eruzione vulcanica sull’Etna: ultime notizie dal cratere Bocca Nuova

Eruzione e emissioni

Una forte emissione di cenere dal cratere Bocca Nuova della durata di circa quattro minuti ha attirato l’attenzione dell’Ingv di Catania alle 15.48. La colonna di cenere ha raggiunto un’altezza di 5 chilometri sul livello del mare, disperdendosi rapidamente in atmosfera, dirigendosi verso sud. Questo evento è avvenuto contemporaneamente a una serie di sei eventi esplosivi sommitali, registrati tra le 15:01 e le 15:10, con il più intenso all’ora esatta delle 15:10.

Impatto sull’aeroporto internazionale

Nonostante l’attività vulcanica in corso, l’operatività dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania non è stata influenzata né compromessa. Le autorità competenti hanno monitorato attentamente la situazione per garantire la sicurezza del traffico aereo e terrestre nella zona circostante.

Tremore vulcanico e segnali di attività

L’ampiezza media del tremore vulcanico si mantiene costante, con leggere fluttuazioni nel livello medio. Le fonti del tremore sono individuate al di sotto del Cratere di Sud-Est, a circa 2.900 metri di altezza sopra il livello del mare. I segnali infrasonici rilevati sono concentrati esclusivamente nel Cratere di Sud Est. L’analisi dei segnali clinometrici non ha evidenziato deformazioni significative fino a questo momento, confermando una situazione di stabilità relativa.

Conclusione

In conclusione, i recenti eventi vulcanici sull’Etna confermano la costante attività del vulcano, monitorata attentamente dagli esperti dell’Ingv di Catania. La popolazione locale e le autorità competenti rimangono vigili e pronte a fronteggiare eventuali sviluppi futuri, garantendo la sicurezza e il benessere di tutti coloro che risiedono nelle vicinanze del vulcano attivo più alto d’Europa.