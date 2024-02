Esame documentazione eredità Agnelli da parte Guardia di Finanza

Indagini sulla dichiarazione fiscale di Margherita Agnelli: coinvolte importanti figure

Proseguono gli accertamenti della procura di Torino riguardo all’esposto presentato da Margherita Agnelli, figlia dell’avvocato Gianni Agnelli. La guardia di finanza ha iniziato ad analizzare la documentazione sequestrata ieri, concentrandosi sul trattamento fiscale del vitalizio che Margherita ha versato alla madre, Marella Agnelli, in seguito a un accordo stipulato nel 2004.

Verifica delle dichiarazioni fiscali e possibili irregolarità

I magistrati intendono verificare se le somme versate siano state dichiarate correttamente ai fini fiscali per gli anni 2018 e 2019, oppure se siano state commesse delle irregolarità. Secondo una stima preliminare, l’importo delle presunte irregolarità ammonta a circa 200.000 euro. In questo contesto, sono stati iscritti nel registro degli indagati tre importanti figure: John Elkann, figlio di Margherita, il commercialista Gianluca Ferrero, presidente della Juventus, e Urs Von Gruenigen, incaricato dalle autorità giudiziarie svizzere di gestire l’eredità di Marella Agnelli.

Focus sulle attività contabili di Gianluca Ferrero

Per quanto riguarda Gianluca Ferrero, le indagini non riguardano le sue attività legate al club bianconero, ma piuttosto quelle relative alle sue attività contabili con la famiglia Agnelli. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle specifiche irregolarità sospettate o sul coinvolgimento di altre persone.

Le indagini sono ancora in corso e si attendono ulteriori sviluppi da parte delle autorità competenti.

About The Author