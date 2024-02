Escalation della Guerra Ucraina-Russia: Aggiornamenti del 10 febbraio

Attacco di droni russi provoca morte e distruzione a Kharkiv, Ucraina

Almeno sette persone, tra cui tre bambini piccoli, hanno perso la vita in un attacco di droni russi che ha colpito una stazione di benzina nella città di Kharkiv, nell’Ucraina orientale. Secondo quanto riportato dai media ucraini, l’attacco ha causato una fuoriuscita di carburante e un incendio che ha coinvolto ben 14 edifici residenziali. Circa 50 persone sono state evacuate dalle loro case per garantire la loro sicurezza.

Le operazioni di soccorso e il conteggio delle vittime sono durati per tutta la notte, mentre il dramma si svolgeva sotto gli occhi impotenti dei soccorritori. Numerose persone sono rimaste ferite, alcune con gravi ustioni o intossicate dal fumo. “Alle sette del mattino, ora locale, abbiamo registrato sette vittime, tra cui un neonato e due bambini di quattro e sette anni”, ha dichiarato Volodymyr Tymoshko, capo della polizia dell’oblast di Kharkiv, come riportato da Ukrainska Pravda.

Un attacco devastante che ha lasciato una scia di morte e distruzione

L’attacco di droni russi ha colpito duramente la città di Kharkiv, provocando una tragedia senza precedenti. La stazione di benzina è stata completamente distrutta, causando una fuoriuscita di carburante che ha alimentato un violento incendio. Le fiamme si sono propagate rapidamente, coinvolgendo 14 edifici residenziali circostanti. Le immagini drammatiche mostrano le fiamme che divorano gli edifici e una densa colonna di fumo nero che si alza nel cielo.

Le autorità locali hanno immediatamente avviato le operazioni di soccorso, ma le difficili condizioni hanno reso il loro lavoro estremamente complicato. I vigili del fuoco hanno lottato per spegnere le fiamme e mettere in salvo le persone intrappolate negli edifici in fiamme. Nel frattempo, i soccorritori hanno cercato di fornire cure mediche urgenti alle persone ferite, trasportandole in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Una tragedia che ha colpito duramente la comunità locale

La notizia dell’attacco di droni e delle vittime che ne sono derivate ha scosso profondamente la comunità locale. I residenti di Kharkiv sono rimasti sconvolti e addolorati per la perdita di vite umane, in particolare dei tre bambini innocenti che hanno perso la vita in questa tragedia. Le autorità locali hanno promesso di fare tutto il possibile per garantire che i responsabili di questo attacco vengano portati alla giustizia e che vengano prese misure per prevenire futuri attacchi di questo genere.

“È una tragedia senza precedenti per la nostra città. Le nostre preghiere vanno alle vittime e alle loro famiglie. Faremo tutto il possibile per garantire che i responsabili di questo attacco siano puniti”, ha dichiarato il sindaco di Kharkiv, Ihor Terekhov.

L’Ucraina ha condannato fermamente l’attacco e ha chiesto il sostegno della comunità internazionale per porre fine a questa violenza. Nel frattempo, la città di Kharkiv si sta unendo per sostenere le famiglie delle vittime e per ricostruire ciò che è stato distrutto. La solidarietà e il sostegno della comunità saranno fondamentali per superare questa tragedia e per guarire le ferite causate da questo terribile attacco.

