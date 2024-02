“Escalation Ucraina-Russia: Aggiornamenti sulla guerra al 7 febbraio 2024”

Attacco su larga scala in Ucraina: città prese di mira

La Russia ha lanciato un attacco su larga scala contro diverse città dell’Ucraina, tra cui Kiev, Leopoli, Mykolaiv e Kharkiv. Le prime esplosioni hanno scosso Kiev stamattina, causando feriti e danni materiali. Il sindaco Vitali Klitschko ha esortato i residenti a cercare rifugio a causa dell’attacco missilistico russo. Nel quartiere Dniprovskyi di Kiev, almeno due persone sono rimaste ferite a seguito delle esplosioni. Gli allarmi di raid aerei sono stati attivati in tutto il paese, in seguito all’allarme dell’aeronautica militare riguardo all’arrivo di missili da crociera.

Incendi e danni a Kiev

Nel distretto di Holosiivskyi, diversi veicoli e un’autofficina sono stati incendiati a causa dei missili russi. Il sindaco Klitschko ha riferito che i soccorritori stanno cercando di contenere gli incendi. Un grattacielo nel quartiere è stato colpito, causando feriti e danni. Inoltre, due linee ad alta tensione sono state danneggiate dai detriti dei missili, causando interruzioni di corrente nella parte orientale della città. La rete di riscaldamento è stata danneggiata in quella zona.

Missili da crociera tra Leopoli e Ivano-Frankivsk

Il governatore dell’oblast di Leopoli, Maksym Kozytskyi, ha riferito che i missili da crociera hanno manovrato tra Leopoli, Ternopil e Ivano-Frankivsk. Esplosioni sono state udite anche a Drohobych, senza però segnalazioni di vittime o danni. Nel frattempo, la Polonia ha attivato il suo protocollo di difesa aerea dopo che un missile russo è volato a soli venti chilometri dal confine polacco. L’aviazione di Varsavia è stata schierata in volo per garantire la sicurezza dello spazio aereo polacco. Le autorità polacche stanno monitorando attentamente la situazione e mettono in guardia contro un possibile aumento dell’attività nella regione sud-orientale del paese.

Questo è solo l’inizio di un conflitto che sta mettendo a dura prova la stabilità della regione. La comunità internazionale deve agire rapidamente per fermare l’escalation della violenza e trovare una soluzione diplomatica. Le vite delle persone e la pace nella regione dipendono da questa risposta.

