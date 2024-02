Esclusi da Sanremo: i cantanti di Domenica in

Domenica In: la protesta dei cantanti esclusi dal Festival di Sanremo

La puntata di Domenica In dell’11 febbraio avrebbe dovuto essere un’occasione per ospitare tutti i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024. Tuttavia, molti artisti si sono ritrovati esclusi, scatenando una tempesta di polemiche sui social. Mr Rain, il Tre, i Santi Francesi, i Bnkr44 e Sangiovanni sono stati tagliati fuori per “mancanza di tempo”, una spiegazione che ha suscitato l’indignazione sia degli artisti che dei loro fan. Su Instagram, X (ex Twitter) e altre piattaforme, le voci degli artisti si sono levate, denunciando l’ingiustizia di essere esclusi. L’hashtag #Sanremo2024 e #DomenicaIn è diventato il palcoscenico virtuale delle proteste, con gli utenti che hanno espresso il loro disappunto per l’esclusione degli artisti e chiesto una gestione più equa del tempo per permettere a tutti di avere il loro momento sotto i riflettori.

La protesta online dei cantanti esclusi

Il Tre ha espresso il suo disappunto attraverso le storie di Instagram, dichiarando con ironia che loro sono “delle rocce”, pronti a reggere anche di fronte alle delusioni. Mr Rain, invece, ha condiviso un video dal dietro le quinte della trasmissione, mostrando il suo sconcerto per il mancato tempo a disposizione, con un inequivocabile “basta” rivolto al cronometro. Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla gestione dei programmi televisivi e sull’equità nell’esposizione dei talenti emergenti. La protesta online è stata una dimostrazione di solidarietà tra artisti e fan, uniti nel chiedere rispetto per il lavoro e l’arte di chi si impegna a portare emozioni attraverso la musica.

La polemica sulla censura di Dargen D’Amico

In un’altra puntata di Domenica In, è scoppiata una polemica riguardo alla censura di Dargen D’Amico. Durante la trasmissione, l’Ad Rai ha fatto leggere a Mara Venier un testo pro Israele, suscitando l’indignazione di molti spettatori. La polemica è esplosa sui social, con molti che hanno criticato la decisione di censurare l’artista e di utilizzare la trasmissione per scopi politici. Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla libertà di espressione e sulla neutralità dei programmi televisivi. La discussione è ancora aperta e molti si chiedono se sia opportuno utilizzare un programma di intrattenimento per veicolare messaggi politici.

In conclusione, la puntata di Domenica In dell’11 febbraio ha scatenato polemiche sia per l’esclusione dei cantanti del Festival di Sanremo che per la presunta censura di Dargen D’Amico. Questi episodi hanno sollevato interrogativi sulla gestione dei programmi televisivi e sulla libertà di espressione. La protesta online dei cantanti esclusi è stata una dimostrazione di solidarietà tra artisti e fan, che hanno chiesto rispetto per il lavoro e l’arte di chi si impegna a portare emozioni attraverso la musica. La discussione sulla censura di Dargen D’Amico continua ad alimentare il dibattito sulla neutralità dei programmi televisivi.

