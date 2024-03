Esclusiva esibizione notturna agli Oscar: Andrea Bocelli e Matteo duettano in “Con te partirò”

Con te partirò riecheggia nel Dolby Theatre

Durante l’incantevole notte degli Academy Awards, Andrea Bocelli ha illuminato il palcoscenico insieme al suo talentuoso figlio Matteo. Questa straordinaria performance segna il trentennale della carriera del celebre tenore italiano. I due hanno regalato al pubblico una nuova e commovente versione di “Con te partirò / Time to say Goodbye“, riarrangiata magistralmente da Hans Zimmer.

Il duetto indimenticabile di Andrea Bocelli e Matteo

Andrea Bocelli è tornato sul palco del prestigioso Dolby Theatre a distanza di 25 anni dalla sua precedente esibizione. Nel lontano 1999, durante la serata degli Oscar, il tenore incantò il pubblico con “The Prayer“, cantata insieme a Celine Dion. Questa volta, ha scelto di condividere l’onore delle note con suo figlio Matteo, il quale ha recentemente intrapreso la propria carriera musicale e si esibisce al fianco del padre in occasioni speciali. In questa magica notte, padre e figlio hanno presentato in anteprima la nuova interpretazione di “Con te partirò / Time to say Goodbye“.

Un’emozione raccontata da Matteo Bocelli

Matteo Bocelli, visibilmente emozionato, ha condiviso il legame speciale che lo lega a questo celebre brano: “‘Con te partirò / Time to Say Goodbye’ va oltre la semplice canzone per me; è l’inno familiare, la casa e la colonna sonora di innumerevoli ricordi“. Cantarla con suo padre in una versione orchestrale inedita rappresenta per lui un immenso onore, mentre esibirsi sul palco degli Oscar, la ‘fabbrica dei sogni‘, è un sogno che diventa realtà.

Le parole di Hans Zimmer sull’inedita interpretazione

Hans Zimmer ha commentato la sua rinnovata versione del brano, appositamente riarrangiata per l’occasione: “È stata una stimolante sfida trovare una nuova prospettiva musicale su un capolavoro e offrire un panorama sonoro cinematografico a due delle voci più grandi del mondo“.