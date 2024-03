Esclusive anticipazioni sulle nuove puntate di Everywhere I Go – Coincidenze d’amore

Nuova serie TV turca con grandi star

Il marzo del 2024 si apre con la promessa di emozionanti episodi della serie Everywhere I Go – Coincidenze d’amore, disponibili in streaming. La protagonista Aybüke Pusat, già amata dal pubblico italiano per il suo ruolo in Dreams and Realities, si prepara a incantarci ancora una volta. Accanto a lei, nomi illustri della serialità turca come Furkan Andic, Ali Yagci e Aslihan Malbora promettono un mix di passione e drammi irresistibili.

Un conflitto immobiliare al centro dell’azione

Anticipazioni 1 marzo 2024

La trama si concentra su Selin, giovane architetta desiderosa di indipendenza, e Demir, altro architetto determinato a rilanciare la sua carriera. L’acquisto della stessa casa mette in moto una serie di eventi che li costringono a convivere, generando attriti e tensioni che promettono scintille.

Il conflitto si fa più serrato

Anticipazioni 4-8 marzo 2024

Demir e Selin, testardi e decisi a non cedere, si trovano a condividere lo stesso tetto e, complicando ulteriormente le cose, lui diventa il suo capo. Regole ferree e situazioni impreviste mettono alla prova la loro convivenza, trasformando ogni momento in una sfida da affrontare.

Intrighi e passioni in arrivo

Anticipazioni 11-15 marzo 2024

Le aspettative salgono, mentre siamo in attesa di scoprire quali nuovi sviluppi attendono i protagonisti. La curiosità sulle mosse dei personaggi cresce, alimentando il desiderio di conoscere i colpi di scena che li attendono. Il mese di marzo promette di regalarci emozioni forti e momenti carichi di suspense.

Continua a seguire le vicende di Everywhere I Go – Coincidenze d’amore e lasciati coinvolgere dalla passione e dai drammi che animano questa avvincente serie turca. Resta aggiornato, settimana dopo settimana, su tutte le novità che ti riserveranno le prossime puntate.